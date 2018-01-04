体检发现“甲状腺结节”，怎么办？

眼下正是各个单位体检扎堆的时候,体检报告中甲状腺、乳腺等部位结节出现频率居高不下,有人为此愁到茶不思饭不想。“结节就是癌吗?”“甲状腺结节严不严重?”记者从济南市中心医院体检中心了解到,包括甲状腺结节在内,乳腺结节、肺结节等都是检出率比较高的。专家表示,这些部位的结节大多以良性为主,恶性结节相对占少数,拿到体检报告后最好先找医生进行评估。

甲状腺结节检出率超50%,偏爱女性

近日,市民小孙刚刚拿到了体检报告,体检结论上“甲状腺结节”几个字将他的心瞬间提到了嗓子眼,“甲状腺怎么会有结节?这严重吗?”自从拿到报告后,小孙便茶不思饭不想,情绪也变得十分低落。

“甲状腺结节很多人都有,没有必要过于担心”,济南市中心医院体检中心保健科主任张涌介绍道,甲状腺结节是指长在甲状腺内的肿块,由甲状腺细胞在局部异常生长引起的潜在病变,是一种非常常见的疾病,增生、炎症、肿瘤等都可造成甲状腺结节。近年来甲状腺结节的检出率越来越高,整体检出率超过50%,这与甲状腺彩超普及有很大关系。

“检出率越来越高,这主要还是与仪器设备越来越先进有关,看得清楚了,自然也就发现得多了。”张涌告诉记者,甲状腺结节绝大多数都是良性,恶性结节只占了很小一部分。临床上绝大部分甲状腺结节是没有症状的。它还有一个特点便是重女轻男,女性发病率明显高于男性。虽然大部分为良性,但仍有一定癌变几率,所以需重视起来。

除了甲状腺结节,肺结节、乳腺结节等都是在体检中比较常见的。据媒体报道,扬州一单位千余名职工体检,其中有200人查出了肺部结节。张涌介绍说,肺结节分良性结节和恶性结节,检出率在20%左右,其中大部分为良性,恶性只占了约20%。虽然良性结节也有癌变的可能,但也不需太过恐慌,恶性并需要手术的,毕竟占少数。

根据自身情况适当增加检查项目

乳腺结节则是女性常见病,患者常常在体检或自我检查中发现自己的乳房内有一些小的硬块。由于现在乳腺癌的高发病率,而且乳腺癌的一个症状就是乳腺内发现结节,因此,女性患者往往一触及“结节”一词就惶恐不安。

其实,乳腺结节只是一种症状,而非疾病的诊断。许多乳腺的病变可以出现“结节”,包括:乳腺增生病、乳腺纤维腺瘤、浆细胞性乳腺炎、乳腺癌等。乳腺结节作为一种非肿瘤的疾病,如果长期久治不愈可能发展成良性肿瘤甚至有恶变的可能。因此,要在心理上重视起来,不可以忍着病痛而不去治疗,也不能延期治疗。

张涌告诉记者,对于一般人群来说,基本检查项目都差不多。40岁以上,除了基本体检项目,就要适当增加一些体检项目,比如血脂检查、肿瘤筛查等。50岁以上男性由于胃肠道肿瘤相对高发,需要增加胃肠道的检查。再就是根据自身风险增加项目,比如有高血压病史的,要增加高血压相关的检查项目,比如血脂、颈动脉彩超、眼底检查等。

另外还要重视防癌筛查。2017年美国癌症报告表明,过去20年间,癌症总体死亡率下降了25%,其中,癌症筛查的推广功不可没。如肺癌、直肠癌,包括女性的乳腺癌、宫颈癌,早发现,早治疗,其效果不容置疑,有的甚至可以治愈。目前,除了常规的影像学检查(B超、胸片、PET--CT)外,近10种肿瘤标记物的检查为早期诊断肿瘤创造了条件。

检前健康宣教,检后持续管理

岁末年初是各个单位集中体检的时候,由于体检人数众多,不少的医院及体检机构都面临着巨大的体检压力,早早来到医院排队,饥肠辘辘等待大半天,往往会遭到频频吐槽。而在济南市中心医院体检中心,虽是体检旺季,却并没有出现排长队体检的景象。

济南市中心医院第二体检中心主任王长梅说,中心实行预约式体检,控制每天的体检人数,上限在40-50人,超出上限就不再接受预约。对于同一天多个单位体检的,实行错时体检,比如有的7点半开始,有的8点开始,这样就不会出现一拥而入排队的情况。在体检人员相对集中的地方,有专门导诊护士进行疏导。

每天体检中心开门之前,都会对病人进行健康宣教,告诉他们哪些项目需要空腹,比如抽血、B超、肺CT、钡餐等,这些可以先做,像内科、外科、眼鼻喉等可以餐后再做。这样避免了等待时间,每个人都在最短时间完成体检。

王长梅介绍,检后健康管理也是很重要的一项工作。体检中心有自己的医疗团队,在体检后可以进行持续管理和健康关注,包括专家免费咨询服务和保健门诊,同时为客户建立健康档案。

据了解,济南市中心医院第二体检中心汇集医院各专业专家以及优质医疗资源,推出健康体检、健康干预、健康管理、保健医疗以及专属VIP服务。体检中心面积千余平方米。体检中心分为团检区和VIP专属区。配备有国际国内一流的CT、磁共振等影像学设备,VIP专属区配有专属诊室及一对一全程导诊服务。