菟丝黄芪炖乌鸡能壮骨

骨质疏松症是中老年人常见病，绝经后妇女尤为多见，临床表现有周身骨痛、乏力等。疼痛以脊椎、骨盆区及骨折处为主，当改变体位或上下楼梯时更为明显，以致身体活动受限。一般不易治愈，故应积极预防。中医把骨质疏松症归属为“骨痿”“骨枯”“骨痹”范畴，认为发病机理为肾虚及脾虚，故采用补肾壮骨、益气健脾的治疗法则。这里推荐一款药膳——菟丝黄芪炖乌鸡，患者不妨一试。

取菟丝子20克、黄芪30克、肉苁蓉15克、乌鸡1只（约0.75 公斤），将药物洗净，乌鸡去肠杂、洗净，姜拍松，葱切段。把所有食材放入砂锅，加入适量清水，置武火上烧沸后，再用文火炖煮2小时，加入盐调味即成，喝汤吃鸡肉。

方中菟丝子味甘、辛，性温，归肝、肾、脾经，能滋补肝肾、固精缩尿、养肝明目、温脾止泻；黄芪味甘、性微温，归脾、肺经，有补中益气、益卫固表、利水消肿的功效；肉苁蓉味甘、咸，性温，归肾、大肠经，能补肾、壮筋骨、益精、润燥、滑肠，治男子阳痿和女子不孕、带下、血崩、腰膝冷痛、血枯便秘；乌鸡味甘、性平，归肝、肾、脾经，可养阴补血、健脾补虚。诸药合用，可补肾壮筋骨、益气健脾、益精滑肠，适用于气虚乏力、腰膝冷痛、血枯便秘等症状。阴虚火旺及大便溏泄者应忌服。（山东莱州市慢性病防治院主治医师 郭旭光）