产后乏力服熟地山茱萸

分娩后的新妈妈容易出现产后乏力，具体表现为面色发黄或发白，颈部、腰背、手腕等部位的肌肉僵硬、酸痛，伴有疲劳和不适感，抵抗力下降，容易感冒，甚至会头晕眼花、心悸心慌。这是因为产妇在分娩过程中元气大伤，气血虚弱，肾精亏损，使其阳气不振、易感寒邪。

在此给大家介绍一个缓解产后乏力的方子——熟地山茱萸汤。取熟地24克，巴戟15克，山茱萸、白芍、杜仲各12克，金毛狗脊、仙灵脾、桑寄生、菟丝子各10克，川断6克，桂枝6克，甘草5克，用水煎服，每日一剂。其中，熟地是主药，主治血虚阴虚等证；巴戟可补肾阳、益精血、强筋骨，适合妇女服用；山茱萸味酸涩，性微温，能补肝肾、涩精气、固虚脱；白芍养血调经；杜仲、川断同入肝肾，补肝肾、强筋骨；金毛狗脊、仙灵脾、桑寄生、菟丝子也都是补益肝肾、调补阴阳的代表药；桂枝、甘草补助心阳，生阳化气。诸药合用，能滋阴养血、补肾益精，对于元气不足引起的产后乏力有很好的治疗效果。

产后乏力者在饮食上应选择低盐低糖的清淡食物，不能盲目食用油腻高脂的肉类，防止虚不受补。产妇也要尽量多卧床休息、不熬夜、保持心情舒畅，才会让身体尽快恢复。（中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚）