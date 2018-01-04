在我国，约有30%的男性患有慢性前列腺炎。尿频尿急、小腹和会阴胀痛是最常见和困扰患者的症状。别小看这些症状，被折磨得近乎发狂的男性不在少数，很多患者甚至觉得这是一个治不好的病。

实际上，前列腺炎就像感冒一样，可以治好，但不能保证今后不再得。所以，前列腺炎的治疗重要，日常调养和预防更重要。

1.不要憋尿。很多慢性前列腺炎都是长期憋尿憋出来的。憋尿使膀胱过度充盈，尿道括约肌过度收缩和痉挛，久而久之就会使这些控制排尿的肌肉协同作用失调，前列腺尿道部的压力升高，尿液反流入前列腺，尿液中的一些物质就会刺激前列腺引发炎性反应，导致尿频尿急和疼痛。

2.不要久坐。久坐使前列腺长期受压迫，俗话说“哪里有压迫哪里就有反抗”，前列腺反抗的方式就是充血、肿大，进而发炎，让你坐一会儿就会阴胀痛不适、尿意频繁。因此，最多坐一两个小时就要站起来活动活动，给前列腺减压。

3.不要喝酒。酒有扩张血管的作用，同样会引起前列腺充血，让男性更易患上前列腺炎，或让已经治好的再次发作。和酒一样，辛辣刺激的食物也少吃为妙。

4.温水坐浴。这可以放松肌肉，加速血液循环，促进前列腺内炎性物质和水肿的吸收，但睾丸怕热，比皮肤高一点的温度就会使它的生精功能下降，因此，有生育需求的患者不宜用此法。

5.前列腺按摩。按摩也是一个有效的办法，可以促进前列腺炎性物质的排出，改善局部循环，很多小腹胀痛不适的患者试过后，症状有改善。具体方法是：用涂了润滑剂的手指从肛门进入，对紧挨直肠的前列腺进行温柔按摩，开始时要经过医生的指导，以后可自己操作。一周不要超过3次。

6.提肛运动。该运动可带动会阴部肌肉的收缩和舒张，起到间接按摩前列腺的作用，能一定程度上缓解前列腺充血和水肿，减轻炎症。具体做法：吸气时，稍用力收缩肛门附近肌肉，将肛门向上提，屏住呼吸保持2~3秒，然后呼气，放松，静息2~3秒后重复以上动作。反复30次，每天做3~5次，可起到辅助治疗作用。