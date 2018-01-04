任何保健品都不如一日三餐来得健康

新的一年到了，有新的工作计划、新的学习计划，自然也该有新的健康计划。年底的家庭聚会上，长辈们纷纷交流“保健品”，各种保健食品轮番轰炸，接下来就是新一轮的“买买买”。几乎每到此时，都有忧心忡忡的子女们求助康康姐。

武汉市食品药品监督管理局专家康康姐表示，别慌，咱们来公布一份营养学专家的“营养清单”，请将这份清单转给你们的父母看。想留住健康，新年的计划应当是好好吃饭，因为，一日三餐吃到位，比吃保健品更能留住健康。

专家清单：一日三餐正常吃饭

范志红老师是国内知名的营养学家、中国营养学会理事。她的饮食清单很简单：一日三餐，正常吃饭。

没错！范老师说了，一日三餐才是她的营养来源，不是任何保健食品。因为食物中的营养成分比保健食品要丰富得多。而且，吃饭吃菜时，这些营养成分是相互配合平衡的，安全性比吃保健食品更高。

各种科学研究一次又一次地证明：提取出来的某种维生素或保健成分，并不能实现吃天然食物、吃健康饮食所能带来的长期好处。而且，单一的营养或保健成分摄入过多，就可能会产生各种副作用，也就是说，保健食品根本代替不了正常饮食。单吃维生素C，还不如多吃点水果蔬菜，道理就是这么简单。

清单备注：适当补充保健食品

又有市民困惑了，因为家里的长辈们总是不好好吃饭，不是担心这个吃多了，就是担心那个吃了对身体有害，这可怎么办？对付这样的一日三餐都成问题的长辈怎么办？

别慌，范老师的“清单备注”来了。

饮食不足，适当补充保健食品！

范老师说了，只要你能保持正常的饮食，不挑食，均衡摄取营养，就不需要保健食品。但是，如果你因为工作原因，每天饮食不规律，饥一顿饱一顿，或者你是一个素食主义者，没办法获取肉食中的营养，再或者你是一位孕妇或者哺乳期的妈妈，那么，你就需要适当补充一些保健食品。

不爱吃五谷杂粮的人，一年到头吃不了一两次，可以吃一点维生素B族来帮助补充一些营养。很久没吃蔬菜水果的人，或是根本不爱吃蔬菜水果的人，也可以吃一点维生素C。不爱喝牛奶，或是很久没喝牛奶的人，可以吃一点钙片。

但是，这些保健食品只能在短时间内弥补身体里的营养供应不足，不能代替健康饮食的长期好处。所以，挑食是不对的，别指望保健食品代替吃饭。

提醒：“补品”不能随便吃

最后，补品也不能随便吃。不管人参也好，蜂王浆也好，阿胶也好，中药膏方也好，都要请专业医生评估了你的身体状况后，再在医生的建议下适当服用。

每个人的体质和身体状况不同，别人吃得很好的方子或补品，你吃了不一定好，说不定还会对身体造成负面影响。

所以，康康姐将范老师的清单总结为八个字：一日三餐，均衡饮食。任何保健食品，都不如好好吃饭。