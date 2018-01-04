两小伙KTV嗨完抬进医院，一人再没醒来

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昨天凌晨1点多，一阵急促的救护车声打破了宁静。

只见杭州环城西路上一家KTV门口，两名年轻男子被紧急抬上救护车，分别被送往了杭州市中医院和浙江省中医院。

早上8点多，钱报记者赶往浙江省中医院。据了解，送医男子在清晨6点多已自行离院。而另外送往市中医院的男子已经死亡。

“当时那个男孩子喝多了，还处在亢奋期，有些胡言乱语。”省中医院急诊科陆医生正好值晚班，她告诉记者，男子姓陈，25岁，诸暨人。送进来的时候满身酒气，还有两个打扮时髦的年轻姑娘陪着。“女孩子也应该喝酒了，但是没有喝那么多。”

陆医生了解到，小伙子一群人在KTV里唱歌，大家都喝了些酒，40多度的洋酒，小伙子应该喝了200毫升左右。“这个也算酒精中毒了。我们给他先补液，后来他就呼呼大睡了，还算安静的。睡醒之后自行离开了医院。”

另一名被送往杭州市中医院的男子就没有小陈那么幸运了。

医院方面显示不幸猝死的男子才24岁。家属一早就赶到医院，悲痛欲绝。

记者从下城公安了解到，猝死的男子姓杨，杭州人。目前，警方已介入调查，并初步排除了他杀。

临近岁末，聚餐饭局不少，医生再三提醒，喝酒要适度。

杭州市中医院急诊科副主任叶远玲说，有基础性疾病的，更应该避免饮酒，年轻人也不例外。

（感谢读者朱先生提供线索）