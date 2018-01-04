蓝莓提取物可辅助宫颈癌放射治疗

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤之一，而蓝莓是一种常见的水果。美国一项新研究显示，将蓝莓提取物与放射疗法结合起来，可以提高宫颈癌治疗效果。

放射疗法使用高能X射线和伽马射线等，是治疗宫颈癌的常用疗法之一。放射增敏剂是一种无毒化学物，能使癌细胞对放射疗法更敏感，从而增强对癌细胞的杀伤力。此前有研究显示，红葡萄中存在一种叫白藜芦醇的化合物，在治疗前列腺癌时可用作放射增敏剂。

蓝莓除了含有白藜芦醇，还含有具有抗氧化、消炎和抗菌等功效的类黄酮。密苏里大学哥伦比亚分校等机构的研究人员在匈牙利《病理学与肿瘤学研究》杂志上报告说，他们将蓝莓提取物用作放射增敏剂，使用人类宫颈癌细胞株来模拟临床放射治疗。结果显示，仅接受放射治疗的癌细胞株减少了约20％，而接受放射治疗并使用蓝莓提取物的癌细胞株减少了约70％。

研究人员表示，下一步将开展动物实验，验证上述实验结果。