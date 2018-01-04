五招改掉孩子挑食毛病

“妈妈，我不想吃这个，我只想吃我喜欢的……”作为家长，您是否也常常对孩子的挑食束手无策?不过，只要正确引导，不给孩子施加太大压力，等他们接触新食物的时间长了，自然会慢慢学着接受。不妨借鉴加拿大圭尔夫大学营养学教授提出的五种科学方法。

“你一定要多吃几口”要不得 学龄前儿童的生长发育相对婴幼儿期有所减慢，因此进食量也会受到影响。同时，这一年龄段的孩子在心理上开始对各种食物形成自己独特的爱好，他们会更偏向于自己进食。此时家长们需要做的不是逼孩子顺从大人的意志(比如家长说“你一定要多吃几口”，反而会使孩子更加厌恶进食)，而是帮助孩子建立健康的饮食习惯。其实，孩子只是对新食物的外观、口感等不熟悉而暂时无法接受而已，慢慢习惯就好了。

多带娃去超市蔬菜区 下次给孩子们准备食物时，不妨先问问他们想吃什么，或带他们到超市挑选一些喜欢的蔬菜。根据他们的喜好准备食物，不仅能满足孩子独立的需求，且能让孩子更乐意接受你做的菜。不过，遵循并不等于迎合，家长如果有其他想准备的菜，比如偏辣的泰国菜，孩子的那份只要少放点辣椒即可。

鼓励孩子尝试新食物 不要逼孩子吃他们不喜欢的食物，对于新食物，他们需要一段适应期。为了鼓励孩子多吃并不喜欢的蔬菜，英国的研究专家测试了多种方法，其中最有效的方法是：家长每天坚持给孩子做该食物的菜肴并且带头吃(孩子通常喜欢尝试某样新鲜食物，最好将食物做成小份)，同时给予一些小小的精神奖励(如小贴纸等)。采用这些方法，哪怕孩子刚开始不接受，在重复10~15次后，也能渐渐接受了。

让孩子当当“助理厨师” 大人做饭时，切菜时可叫孩子在一旁洗菜，或整理一下餐桌都不错。研究表明，全家参与到做饭中来，能让进餐时刻更轻松，而那些参与了做饭的孩子，其进食的态度往往更积极，因为他们更愿意吃自己参与做的菜。给孩子起一个“助理厨师”的小称号，可以鼓励他们吃更多健康的食物，并且养成良好的饮食习惯。

家长要以身作则 作为家长，如果自己不吃某样蔬菜，指望孩子吃就更难了!研究表明，在父母饮食习惯健康的家庭中成长的孩子，更不容易挑食，且更愿意尝试更多不喜欢的蔬菜，同时养成吃蔬果习惯的可能性更大。

（石纤编译自英国《每日邮报》）