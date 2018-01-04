2018新开始！记住这5句话让生活更健康

辞别胜利的2017，不忘初心;迎接光辉的2018，健康前行!

健康是幸福的基础，新的一年要给自己一个健康新气象。

蔬菜水果绚丽一点

所谓“民以食为天”，健康第一步，则是要吃得健康。根据《2016中国居民膳食指南》，我们每天应摄入300~500克蔬菜，200-~350克的新鲜水果。解放军第309医院营养科主任左小霞建议，除了要达到膳食指南建议的量，还要吃得绚丽起来!

这里的绚丽指的是颜色的绚丽，红、黄、橙、绿、紫、蓝、白……多种颜色的蔬菜都要吃，保证种类的多样与丰富，才可以摄入多个种类的营养元素。蓝色的蔬菜含有花青素，可以起到抗氧化、抗衰老的作用。红色的有番茄红素，对男性前列腺与女性子宫有保护作用。橙色的蔬菜含有胡萝卜素，对眼睛黏膜非常好，可以预防感冒。绿色蔬菜也不能少，叶绿素是我们食管的清洁者，可以对抗高血压。

水果中含有多种“酸”，也有丰富的维生素、矿物质、膳食纤维。但由于糖分比较高，所以水果应比蔬菜吃得少。水果大多数是生吃的，所以其中的维生素C可以得到最大程度的保留。不过，一些水果熟吃也非常好，例如梨熟吃可以润肺止咳，苹果蒸熟吃则对小孩的腹泻有效果。

每天晚上早睡一点

在快节奏的当今社会，许多人都被迫熬夜，甚至主动熬夜，很难做到早点睡觉，这成为我们健康的杀手之一。天津体育学院健康与运动科学系博士李庆雯表示，晚睡对身体的危害虽然不会在短期内出现，但是长此以往身体也会“吃不消”。

冬天我们最好可以保持“早睡晚起”的睡眠状态，晚上23点之前就应该入睡。等到春天到来，天亮得早了，就可以适当早起一些。目前的年轻一代体质正在下降，睡眠不足则是其中一个原因。因此，保持充足的睡眠是非常重要的，休息好了，精力充足了，才能更好地投入到新一年的工作学习中。

对于喜欢运动的人来说，保证充足的睡眠也是运动的前提，如果没睡好就去运动十分危险。运动本身是为了健康，在健康的状态下去运动起到的作用才会更好。

每天运动更多一点

对于不爱健身的人来说，新的一年，应该每天多些运动。李庆雯表示，不同的年龄适合不同的运动，老年人应以缓和的有氧运动为主，并加上适当的肌肉锻炼。年轻人也要动起来，不要做“宅男宅女”。虽然运动方式的选择有很多，但要以安全为主，可以进行一些如力量训练、跑步等运动。中年人由于心血管机能下降，要根据自己的实际情况，在体检的基础上去选择运动方式。

不过，要警惕过度运动、剧烈运动。运动也不要跟风，例如像马拉松这种运动并不是人人都适合。

心态情绪乐观一点

美国研究者发现，积极正面的想法、感觉和信念可以降低早亡风险71%。可见，积极向上的情绪和态度是健康生活的“必备良药”。

河南省精神病医院心理咨询师郭东梅表示，积极的心态跟锻炼身体同等重要，积极的心态和情绪可以减少担忧和消极的思想，有助于我们的身心健康。

要想保持心态乐观，树立起自己的自信吧!惟有自信，才能在困难与挫折面前保持乐观。其次，学会调节情绪。当我们有负面情绪的时候，可以试试“心态替代法”，当你想说“我完了”的时候，要马上替换成“不，我还有希望”;当你想说“我不能原谅他”的时候，要很快替换成“原谅他吧，我也有错呀”等等。这样一替代，人就会放松，情绪才会打开。

父母朋友常聊一点

健康的生活方式少不了与周围人的交往与交流，社交的健康也是健康的重要一环。郭东梅认为，与人聊天带来的益处可不小。

聊天能促进大脑思维，推迟大脑的衰老过程。因为人们在聊天、谈话时，需要用脑思索，这样能增进思维和语言表达的逻辑性、敏锐性和准确性。其次，聊天可以使我们拥有健康的心理。有事没事和朋友家人聊聊天，把心中的不良情绪宣泄出去，把关心与鼓励吸吮进来，可以使自己摒弃不良情绪，保持心情愉快。聊天可以增进感情、增长知识。另外，与家人朋友凑在一起聊聊天还可以从“话疗”中增长知识，获得信息，起到思想交流、知识互补的作用。

当然，聊天的内容应是健康、积极向上的，聊天气氛也应保持愉快和谐。

2018年，让生活充满阳光，让健康一路随行!(记者 董颖钰)