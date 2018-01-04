固执和忙碌是长寿两宝

近日，《国际心理学》杂志刊载了意大利和美国大学的研究，对比了基因、环境、饮食等诸多因素后发现，这些长寿的意大利老人有两个共同点：固执、爱忙碌。

长寿老人爱忙活

2017年4月，117岁高龄的意大利老人艾玛·莫拉诺在家中离世，她被认为是“地球上最后一个出生在19世纪的长寿老人”。罗马第一大学和美国加利福尼亚大学圣地亚哥医学院的研究人员对意大利29名90岁以上长寿老人研究发现，这些长寿老人都来自那不勒斯以南150公里处的9个村庄。这片区域是世界著名的“长寿之乡”，男性平均年龄85岁，女性平均年龄高达92岁。

研究人员和每一位老人交谈，了解他们的工作、家庭、信仰和人生经历。这些老人除了乐观、热爱工作和故乡，竟然都“固执己见、忙碌，希望控制一切”。他们通常很难被说服，什么事情都希望按照自己的方式做。另外，意大利长寿老人中大部分人仍坚持务农。访谈中，很多老人说：“家里人希望我不要再下地干活了，但农田里才有生活啊！”“搬木头、收橄榄、干农活，从13岁起到现在，我没停止过工作”。还有一位长寿老人对研究人员说：“生活中总会有困难，但我一直往最好的方向想，总有一个解决方案。”

西南大学心理学部教授、应用心理学系主任汤永隆表示，正是这种积极的态度，对工作、家庭和乡土的热爱，给了他们坚实的生活目标，这可能就是意大利老人的“长寿秘诀”。从性格来说，固执对老人来讲是个积极因素，他们非常相信自己，不会特别在乎他人的看法，尽管忙碌，但心态轻松。研究负责人杰斯特教授表示，心理健康状况较好的人普遍有“固执、敬业、正面”的性格特点，并且与他们的家庭、宗教和土地有很深的联系。

固执和忙碌影响寿命

“如果生命是一条河流，忙碌让河水保持流动，固执就像生活中的价值观和规则，引导着流水的方向。”中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评部主任肖震宇这样比喻“固执和忙碌”，忙碌能让老人晚年生活更充实、有价值，提升老人的自尊水平和主观幸福感。无论是参加志愿者活动，计划一个长期项目，还是报考老年大学等，这些活动都对延长寿命有益。“看似很忙，其实是对生命的延展。”

汤永隆也认同这一说法，他表示，生命在于运动，否则肌肉、骨骼、大脑都会发生退化，加快衰老速度。保持忙碌能让老人感到有意义、被需要。当什么都不做，就会缺乏存在感，感到“老而无用”。

生活中，有些老人被称为“老顽固”。汤永隆表示，年纪越大的人，应付变化的精力和能力越有限，越容易固执。尽管老人固执的性格可能会给家人带来困扰，但对健康却有一定好处。肖震宇表示，首先，固执的老人通常比较自信、有主见，不会人云亦云，可以避免一些危险的从众行为。比如，人多凑热闹引发的踩踏或骚乱等。其次，这些老人不易受他人眼光或意见影响，不会因考虑方方面面意见而费心劳神，承受的社会压力也少很多。最后，自信、有主见的老人不容易被人忽悠，避免买一些无用甚至有毒有害的“保健品”。

当然，固执也并非全无坏处，有些老人固执己见，明明自己错了还坚持不认错。比如，逼人让座、和人吵到脸红脖子粗等，不仅对别人造成困扰，还可能诱发健康问题。过度固执还可能是疾病的表现，如果老人固执、多疑、易怒，要警惕阿尔茨海默症，及时去医院排查，早发现早治疗。

量力而为，择善固执

汤永隆表示，固执和忙碌是一把双刃剑。忙碌需要量力而为，固执需要择善而固执。

择善而固执。汤永隆表示，这是指老人在正常认知情况下，其坚持的事情是否符合普世价值。比如，很多退休老人坚持练字、绘画，既陶冶情操，还能预防大脑功能退化；种花、养鸟、下棋、跳舞等，都能促进健康，让生活丰富起来。可对吸烟饮酒等恶习的固执则会无形增加患病风险，健康长寿也就无从谈起。

做事量力而为。肖震宇表示，老人不能总是活在过去，比如当年每天工作多少小时，挑多少斤重的担子等。接纳自己已是老年人的现实，做一些力所能及的事情。如做志愿者或咨询顾问工作，辅导孙辈做一些作业等，也能使认知功能保持一定的活跃度。

心态乐观宽容。汤永隆表示，老人阅历丰富，想把自己的经验多和年轻人分享，这本是好事。但时代在变化，不要强行灌输思想意识给年轻人，不妨让他们去经历和磨砺自我。老人要活在当下、心态乐观，合理的建议虚心接受，不合理的一笑而过。

注重精神养老。现代社会“空巢”老人越来越多，物质生活并不匮乏，精神生活却时常得不到关怀。长此以往，老人性格会变得越来越固执、孤僻。作为儿女，应注重精神赡养，常回家看看，陪老人聊聊天，使之安度晚年。