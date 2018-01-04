DNA到底能不能预测外貌

通过DNA就可以判断一个人长什么样，这到底可不可能？据美联社近日报道，凭借一种新技术手段，一桩2016年发生在美国德克萨斯州的杀人案，宣告破案。在没有目击证人的情况下，一家名叫“帕拉班纳米实验室”的机构，凭借犯罪现场留下的DNA信息，绘制出犯罪嫌疑人的模拟头像画。

报道称，这项通过DNA绘制犯罪嫌疑人画像的技术称为显型技术。通过这一技术，工作人员可根据犯罪现场采集的DNA，“预测”出嫌疑人的年龄、人种等信息，以及其脸形、眼睛颜色、发色、肤色等特征。“DNA携带着决定个人身体特征的遗传指令，可翻译成一个人的外貌画像。”帕拉班纳米实验室工作人员解释道。

现有技术还没那么神

据了解，显型技术也就是分子表型刻画，是近年来法医学的新兴领域，其目的是通过对检材DNA的深度挖掘，刻画出犯罪嫌疑人的外貌特征，从而为侦查提供线索，缩小查找范围。

这种技术真的能推测出人的相貌吗？“目前，我们已经可以根据犯罪现场的DNA，来准确地预测眼睛、头发和皮肤的颜色，其准确率已经达到实际应用的标准。但是用来预测人的相貌，现在的技术还不可以。显型技术通过找到遗传因子和人类脸型特征的关联性来实现‘预测’，目前的准确性还是较低的。”中国科学院北京基因组研究所研究员刘凡告诉科技日报记者。

刘凡指出，近年来在法医领域，分子表型刻画飞速发展，通过DNA来推断黄种人、白种人和黑种人等不同种族，现在已经很成熟了。显型技术能够把不同种族人的平均脸型刻画出来，进而依据DNA变异信息进行脸型的微调，但DNA刻画的脸型和真实脸型的相似度离严格意义的法医学应用还有些距离。

关键在基因点位与形态的对应

凭借DNA推测相貌的具体实施过程并不复杂，最关键的是找到不同基因点位与不同形态的对应关系。首先，专家们会收集人脸三维照片里有关色素和形态的所有信息；接着通过DNA来与这些信息建立关联，也就是哪个DNA、哪个位点或哪个突变对应哪一个形态学上的改变。

做预测的时候，可以把一个人群分为不同年龄段和不同性别，先求出不同年龄段和不同性别的平均脸，比如30岁左右的男性长什么样；建立这种关联以后，当有一个新的样本需要进行预测时，就可以先推测出这个样本的平均脸，然后在平均脸上进行微调。比如某个基因点位和大鼻子相关，同时，样本DNA在该点位上正好是大鼻子，那就可以在平均脸上把鼻子增大。

“实际上，如果只有一个种族，比如只有白种人的样本，要想推测出不同的脸型，还是挺困难的。”刘凡说。

只是一种调查工具

美联社称，对于执法官员来说，这是一种相对较新的调查工具，或能为悬案提供新的线索，或可以帮助缩小嫌犯的调查范围。

刘凡也持有类似的观点，他表示，目前该技术还只能是辅助手段，上不了法庭，当不了证据，但可以帮助警方侦查时，缩小范围。帕拉班纳米实验室首席执行官斯蒂夫也宣称，这种新技术只是一种调查工具，并非想替代现有法院检测手段。该实验室生物信息部门主任也强调，他们绘制的画像“并非与DNA拥有者一模一样，只是与执法部门合作，为他们提供嫌疑犯的大致外貌特征。”