你会补钙吗？哪些人不能补钙？

所有人都适合补钙吗？哪些人不能补钙？

维生素D缺乏者，儿童，青少年，妊娠、哺乳期妇女，骨质疏松症患者应给予生理补充或治疗补充钙剂，而高钙血症、高磷血症、骨质硬化、严重冠心病、肾结石者应慎用或不予补充钙剂。

钙剂不能与哪些药物或食物同服？

富含植酸与草酸的食物如菠菜、苋菜等，可与钙离子形成易于沉淀的钙盐，阻碍肠钙吸收。烹饪时可将其在沸水中过一下，除去部分草酸，可以提高钙的吸收。钙剂不宜与含油脂过多的食物同食，油脂分解后生成的脂肪酸与钙结合后不易吸收。大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。

钙剂不宜与碱性药物及洋地黄类药物合用，钙剂与噻嗪类利尿药合用时，因增加肾小管对钙的重吸收而易发生高钙血症。

补钙会导致肾结石吗？

肾结石以草酸钙结石多见。临床研究表明钙量摄入高者，其肾结石发生减少，其机制是膳食中多量的钙和肠道草酸结合成草酸钙，不被吸收由粪便排出，这样尿中草酸含量低，形成肾结石的机会就减少。既往的多项大型研究结果均证明摄入适量的钙是安全的，在不超过推荐剂量的前提下，钙摄入量越高，尿草酸盐浓度越低，肾结石的形成就越少。然而，对于24小时尿钙排泄过多的患者，或肾小管酸中毒导致尿液呈现碱性的患者，应慎用过多的钙剂，以免增加肾结石的风险。

患有肾结石时，还可以补钙吗？

患有肾结石的骨质疏松症患者，应在医生指导下个体化补钙，优先从饮食中补充。可监测24小时尿钙，男性超过350mg，女性超过300mg者不宜补钙，同时要监测肾脏B超，如有腰痛等临床症状者、肾结石逐渐增大者也不宜补钙。

补钙会不会增加心血管疾病的风险？

补钙和心血管事件的关系尚未定论，现有大多数研究不支持补钙会增加心血管事件。充足的维生素D可以降低心血管事件的风险，钙与维生素D的联用比单纯补钙更安全有效。