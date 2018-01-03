骨骼的作用不只是运动与支撑

我们的一举一动，都离不开骨骼的作用。骨骼会更新吗？除了运动与支撑功能，骨骼还有什么作用？关于骨骼的很多秘密，您是否知晓？

骨骼有哪些成分？

从解剖角度来说，骨骼包括骨质、骨膜、骨髓、血管、神经等结构；而从微观角度来说，骨骼是由丰富的蛋白质、矿物质和细胞成分构成的。骨骼中的蛋白质即有机物，主要是由成骨细胞合成的胶原蛋白；矿物质即无机物，包含大量的钙、磷等。无机物使骨坚硬挺实，有机物则赋予骨骼弹性和韧性。

骨骼是不变的吗？

骨骼不是静止不变的，骨骼中丰富的细胞成分，使得骨骼不断更新与自我完善。成骨细胞是骨骼的建设者，他们产生大量的骨骼基质蛋白，完成骨骼矿化，促进产生新的骨质；而破骨细胞则分泌酸性物质和酶类，消化与破坏骨骼；成骨细胞通过内分泌信号通路，会调节破骨细胞的活性。此外，骨细胞能够感受力学变化，来调节骨骼代谢。不仅如此，人体内多种内分泌激素，例如甲状旁腺激素、降钙素、性腺激素等，也会调节成骨细胞与破骨细胞活性，从而调节骨骼代谢。

骨骼有哪些作用？

骨骼作为身体的重要部分，发挥至关重要的作用，与我们的生命活动息息相关。

1.支架 骨骼构成人体的支架，骨骼赋予我们基本的形态。想象一下没有骨骼的支撑，大家不可能拥有挺拔的体态与优美的形体，更不可能站立与行走。

2.支撑 骨骼具有重要的支撑作用，没有坚强的骨骼，我们的肌肉将无处安放，我们不可能完成多种负重功能。

3.保护 骨骼能够保护内脏器官，骨骼构成了人体一系列完美的体腔，保护着大脑、心肺和盆腔器官，让人体重要的内脏在坚固的体腔内安全地为我们工作。

4.运动 骨骼是完成运动功能的关键，只有拥有健康的骨骼、关节与肌肉，我们才能自由活动。

5.造血 骨骼还拥有十分重要的造血功能，骨髓中有丰富的红骨髓参与体内的造血。

6.储备矿盐 骨骼还是矿盐储备库。以钙质为例，成人体内99%的钙以矿物质的形式储存于骨组织和牙齿中，仅1%的钙质存在于细胞外液和各种软组织中。当人体血液中钙含量较低时，骨组织就会释放存储的钙，增加血液中钙的含量，来维持钙的平衡。

7.内分泌和代谢 骨骼还是重要的内分泌器官和参与能量代谢的器官。近期研究发现，骨骼能主动合成和分泌多种生物活性因子，如骨调节蛋白、脂肪因子、生长因子和炎症因子等，不仅能调节骨本身的发育和代谢，还可通过血液远距调节多种组织的代谢和功能，参与机体稳态的维持。还有研究表明，骨骼分泌的多种活性因子在机体糖脂代谢中发挥重要作用。例如，成骨细胞分泌的骨钙素，就被发现可以作用于胰岛B细胞，促进胰岛素的分泌，参与机体血糖的调节。

由此可见，骨骼对人体活动与健康发挥着至关重要的多重作用。只有拥有健康的骨骼，我们才可能拥有美好的生活。