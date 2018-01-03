为何产后会怕冷出汗多？

医案

小周 女29岁 产后怕冷、汗多

小周今年29岁，以前她是家里的女强人，但自从生完孩子之后，她觉得身体大不如前。动不动就出很多汗，一天要换几次衣服，关节还经常酸软疼痛，四肢冰凉、怕冷，一年四季离不开小棉袄，口里总觉得淡淡的，小便特别多，夜尿2-3次，睡觉也不踏实，在月经前后脾气特别大。小周四处求医两年余，病症时好时坏，最近脸上还长了痘痘，腰酸酸的，最主要是很怕冷，感觉膝盖以下像浸泡在冰水中。小周的家人无意中获悉德叔治疗杂病有一招，小周于是找德叔求治。记得那是一个炎热的夏天，小周居然穿着棉袄、秋裤来看病，面色很差。

德叔解谜

肾中阳气耗尽，把虚火给点起来

德叔认为，小周出现上述病症的主要原因在于产后没有及时调养，耗损的气血阳气没能得到及时补充所致，而阳气虚损更甚。肾是储存人体元气的主要场所，肾中阳气不足，脏腑、关节得不到温煦，就会出现关节痛、怕冷、汗多、小便多甚至有夜尿；肾中阳气不够用，虚火又燃烧起来，会出现脾气大、睡眠差。治疗以收敛固涩、温通经脉兼降虚火为主。经过3个多月的治疗，小周出汗明显减少，关节痛消失了，也没那么怕冷了，冬天再也不用裹成粽子了。

小寒时节，重保暖，搓热腰背保元阳

预防保健

小寒时节养生要以防风、防寒为主，及时穿上暖和的衣物，尤其应注意颈部、腹部、腰背部和双脚的保暖，防止风寒邪气的侵犯。饮食方面，可适当食用羊肉、牛肉、鸡肉、黄鳝等温补之品，养足体内阳气，使病邪不易侵袭。德叔建议，小周这段时间可以搓一搓腰骶部，激发肾中阳气。具体做法：先搓热双手，手掌置于腰中部缓慢用力向下搓到骶尾骨部，每天临睡前可以搓约100-200次。注意操作时做好保暖，以防寒邪侵袭。

Tips

羊肉为冬季进补佳品，但有以下情况不适合

羊肉性温、味甘，肉质鲜美，是冬季进补的佳品。中医认为它能助元阳，补精血，疗肺虚，益劳损。但遇到热象明显，如急性炎症、外感发热、热病初愈、皮肤疮疡、疖肿等热症时，忌食羊肉。平素体壮、口渴喜饮、大便秘结的人群，也应少食羊肉，以免助热伤津。

德叔养生药膳房

浮小麦黑豆圆肉饮

材料：浮小麦30克，黑豆30克，桂圆肉15克，冰糖适量。

功效：益气养血敛汗

烹制方法：诸物洗净，浮小麦用干净布袋包好，同黑豆、桂圆肉一起放入锅内，加适量清水，大火烧开后转文火，再加入冰糖慢熬至豆烂，取汤汁代茶服用即可。