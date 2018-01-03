多吃西红柿或助修复吸烟造成的肺损伤

美国约翰斯·霍普金斯－布隆伯格公共卫生学院发布一项研究，显示平时多吃西红柿、苹果等蔬果有助延缓肺功能衰退，甚至可以修复吸烟造成的肺部损伤。

研究小组２００２年评估６５０余名志愿者的饮食情况和肺功能，１０年后再次检测他们的肺功能。综合考虑志愿者性别、年龄、身高、衡量肥胖程度的身高体重指数、社会经济状况、运动习惯和热量总摄入量等因素，研究人员发现，日均食用超过２个西红柿或者超过３份水果的志愿者，肺功能衰退程度低于那些日均食用西红柿不足１个或者水果少于１份的志愿者。１份水果相当于１个中型水果，如苹果、橙子，或者２个小型水果，如猕猴桃。

在那些戒烟的志愿者中，饮食与肺功能的关联更明显。研究人员认为，西红柿、苹果之类蔬果中可能含有某些成分，有助修复吸烟造成的肺部损伤。肺功能差与多种疾病的死亡风险存在关联，包括慢性阻塞性肺病、心脏病和肺癌等。

研究人员还注意到，只有新鲜蔬果有这一保护作用，含有水果蔬菜的加工食品则没有。

研究人员在由最新一期《欧洲呼吸学杂志》刊载的报告中写道，人的肺功能大约３０岁开始衰退，衰退速度因人而异。这项研究显示，日常多吃蔬菜水果有助延缓年龄增长带来的衰退，甚至有助修复吸烟造成的损伤。（黄敏）