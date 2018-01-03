北京：城乡居民实现持卡就医实时结算

1月1日零时3分，丰台区南苑医院急诊接诊了第一位农村户籍城乡居民医保参保患者，并顺利完成持卡就医,实时结算，标志着本市打破城乡地域壁垒、破除城乡户籍差异，实现了全体城乡居民的持卡就医、实时结算。市人力社保局提示，已收到社保卡并且缴费成功的参保人，在基层医院首诊转诊后，即可持卡到290余家定点医院就诊，并实时结算。

去年12月，市政府制定出台《北京市城乡居民基本医疗保险办法》，明确自今年1月1日起实施统一的城乡居民医疗保险制度。今年1月1日零时，在面向城乡居民参保住院患者和急诊患者不间断服务的情况下，800多家新增原新农合定点医疗机构和2000多家原城镇居民定点医疗机构按时完成信息系统升级及切换，系统运行平稳，就诊有序。

截至1月1日16时，全市共计有843家定点医疗机构接诊城乡居民门诊患者98201人次,其中原新农合参保人员31482人次、原城镇居民参保人员66719人次,共发生医保内医疗费用744.8万元，城乡居民医保基金支付208.19万元。

目前，为农村居民制作的社保卡已全部发放至各街道乡诊社保所，并陆续发放到农村居民手中。在已完成参保登记的337.6万城乡居民中，约有86.8%的参保人员完成了首批银行扣款，部分在校学生的参保登记仍在进行中。

市人力社保局提示，已收到社保卡并且缴费成功的参保人，需先到本人所选定点医院中的一级及以下医院或中医、专科中的一级及以下医院做首诊转诊，经首诊转诊后的180天以内，参保人员可直接到本人所选3家定点医院及A类、中医、专科等290余家共同的定点医院直接就诊；急诊不需要基层首诊，在本市医保定点医院可直接急诊就医。

已收到社保卡但未缴费成功的参保人员，需持卡按照以上流程到基层首诊后，再到本人所选3家定点医院和A类、中医、专科等290余家共同的定点医院直接就诊，全额垫付医疗费用，再到居住地社保所申请手工报销。

未收到社保卡的参保人员，需到参保地社保所查询本人社保卡发卡状态，可持临时卡按照以上流程到基层首诊后，就诊于本人所选3家定点医院和290余家A类、中医、专科医院，全额垫付医疗费用，再到居住地社保所申请手工报销。（记者 王天淇）