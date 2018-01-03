北京流感病毒活动强度仍高 疾控中心致信家长加强防护

1月2日，北京市疾病预防控制中心发出《致流感患儿家长的一封信》，表示今后一段时期内北京流感病毒活动强度仍将处于较高水平，提醒家长加强防护，避免因为流感等感染性疾病影响孩子的身体。

北京市疾病预防控制中心表示，冬季历来是北京市流感等呼吸道疾病高发季，12月至次年1月为发病高峰期。目前，由流感病毒导致中小学校及托幼机构等集体单位的低龄儿童集中发热疫情较多。

该中心指出，预计在今后一段时期内，全市流感病毒活动强度仍将处于较高水平，家长朋友们应提高防病意识，加强家庭成员的健康防护，最大限度预防流感等传染病侵害。

为更好地保护孩子们的身体健康，避免因为流感等感染性疾病影响孩子的身体，北京市疾病预防控制中心特别提醒家长注意以下方面：

日常生活中如何预防孩子感染流感？

1，注意个人卫生习惯，勤洗手，特别是外出，包括到医院等公共场所回家后，饭前便后、触摸眼睛、鼻或口腔后要洗手；最好用洗手液或肥皂、香皂，流动水洗净。

2，在空气状况良好的情况下，居住的房屋每天至少通风一次，每次不少于30分钟，保持空气新鲜；尽量避免去人员密集、空气污浊的场所。

3，教育孩子一日三餐规律进食，主食、蔬果和禽鱼肉蛋的比例为3:2:1，多吃新鲜蔬菜水果。

4，注意保暖，根据温度适时增减衣物；加强锻炼、保证睡眠。

如何教育孩子在托幼园所、学校预防流感等传染病？

1，教育孩子避免接触发热伴有咳嗽或咽痛的同学；如果需要接触病人，请佩戴口罩；接触后，立即用肥皂或香皂洗手。

2，教育孩子如果有同学在班级内呕吐，应该及时告诉老师进行处置，不要在不戴口罩时接触呕吐物或照顾患病同学。

家庭如何护理已感染流感的患儿？

1，充分休息，多饮水，饮食应当清淡、易于消化和富有营养。

2，遵照医嘱按时服药。

3密切观察病情变化，患儿病情出现持续高热(体温超过38.5度且孩子精神状态不好)、呼吸困难、严重呕吐等变化时，应及时就医。

4，当家长带流感患儿去医院就诊时，应同时做好流感患儿及自身的防护，如戴口罩，避免交叉感染。

5，流感患儿应根据医生建议在家休息，暂时不要上学；体温恢复正常、其他流感样症状消失48小时后，方可复课。

6，所有家庭成员与流感患儿密切接触时要注意个人卫生，并做好个人防护，近距离接触流感患儿时，应戴口罩；直接接触患儿后，或处理患儿使用过的物品、接触呼吸道分泌物后，应当使用清洁剂洗手或者使用消毒剂消毒双手。

7，家有两个孩子，其中一个感染流感时，应尽可能相对固定的1名家庭成员照顾患儿，并注意加强个人防护，近距离接触患者时，应戴口罩；其他家庭成员应尽量减少与流感患儿的接触机会，尤其是未感染流感的孩子，尽量减少与患儿的接触。(完)