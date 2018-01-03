白黄绿紫，哪种颜色的菜花营养更出众？

菜花为十字花科芸薹属中以花球为产品的甘蓝类蔬菜，人们又常称其为花菜、椰菜花、花甘蓝、洋花菜、球花甘蓝。寻根问底的话，菜花的老祖宗是十字花科甘蓝，经过一代代繁衍，最终演化为菜花，老家在地中海东部海岸。

目前常见的菜花有白菜花、绿菜花（西兰花）、黄菜花、紫菜花等。不同的蔬菜供人们食用的部位不同：胡萝卜、萝卜类我们吃的是它们的根；大白菜、苦菊类我们吃的是它们的叶子部分；花椰菜类是以其肥嫩的花枝和花蕾所组成的花球供人类食用。所以爱吃菜花的你也可以自称是 “采花大盗”了。

常吃菜花可降低胃癌和结肠癌发病风险

菜花作为十字花科类蔬菜，营养丰富，味道鲜美，水分含量高达90%以上，且能量较低，每100克含有能量15千卡。

菜花中含有维生素C、类胡萝卜素、硫胺素、核黄素、维生素B6、叶酸等多种维生素，以及钙、磷、钾、铁、锌、硒等多种矿物质。

菜花作为十字花科植物，拥有十字花科植物中特有的次生代谢产物—硫代葡萄糖苷，降解后形成异硫氰酸酯类化合物，并含有丰富的酚类；这些生物活性物质在抗诱变、抗肿瘤等方面具有显著的作用，大量研究发现，常吃西兰花等十字花科蔬菜可降低胃癌和结肠癌发病风险。

“白黄绿紫”谁更胜一筹

白菜花、绿菜花、黄菜花、紫菜花，四个颜色不同，营养价值也有所差异。总的来说，紫菜花和绿菜花的主要抗氧化物质及色素成分含量较高，营养价值相对高于白菜花和黄菜花。

维生素C：菜花维生素C含量非常丰富，其中西兰花中维生素C含量，每100克含56毫克，是西红柿的4 倍，大白菜的7倍，芹菜的14倍，紫菜花维生素C含量与西兰花差不多，高于白菜花，黄菜花最低。

钙钾等矿物质：菜花中钙钾含量丰富，西兰花中钙（每100克中50毫克 VS 31毫克）和钾（每100克中206毫克 VS 179毫克）含量均高于白菜花；而白菜花中硒含量高于西兰花（每100克中2.86微克VS 0.43微克）。

酚类：紫花菜、绿菜花、白菜花、黄菜花四种不同颜色菜花的总酚含量差异明显，每100克紫菜花中含293毫克＞绿菜花的177毫克＞黄菜花的98毫克＞白菜花的68毫克。

硫代葡萄糖苷：西兰花含量为每100克61.7毫克，高于白菜花的43.2毫克。

其他色素物质：花青素在紫花菜中含量最高，达567.58毫克，绿菜花和黄菜花含10毫克左右，白菜花中基本不含有花青素。绿菜花的叶绿素和类胡萝卜素含量最高，其次是黄菜花、紫菜花，白菜花最低。这些天然色素具有较强的抗氧化作用。

菜花食谱小贴士

蒜蓉西兰花：将蒜拍碎待用，西兰花分成小块，焯水；锅烧热，放少量油，蒜蓉翻炒，放入焯过的西兰花，勾薄芡，放入少许盐，翻炒几下即可出锅。简单好做，低油低盐。

肉片炒菜花：肉切片，青椒和红椒切块，洋葱切片，葱切段，姜切片，将葱姜爆香，放入肉煸出油，放入洋葱、菜花翻炒，最后放入青椒红椒，炒匀即可出锅。红绿相间，色香味俱全。

干锅菜花：很多人喜欢到餐馆点一道菜就是干锅菜花，但有些饭店菜花竟然不是炒干的而是经过油炸的！知道真相的我竟然不敢开开心心地吃菜花了。其实，家常做法完全不用把菜花油炸：将五花肉切片，煸炒出油，放入切好的辣椒、姜片、蒜、料酒、豆瓣酱翻炒出红油，再放入小块菜花，翻炒均匀，放入少量生抽。出锅后放入小铁锅里，干锅菜花就出炉啦。

文/马冠生

（北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任）