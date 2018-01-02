康师傅荣膺2017中国社会责任杰出企业奖

2017年12月6日，由新华网、中国社科院企业社会责任研究中心等单位联合主办的第十届中国企业社会责任峰会暨2017年中国社会责任公益盛典在京隆重举行。重量级奖项“2017中国社会责任杰出企业奖”揭晓。民族品牌康师傅继2016年获奖后又一次荣膺该项大奖。康师傅25年来饮水思源，在企业社会责任领域的坚持和努力再获肯定。

康师傅25年来秉持“回馈社会、永续经营”的理念，在食安、环保、扶贫、教育等各方面不断践行企业社会责任，为实现人民对“美好生活”的向往做出企业应有的贡献。

打造航天品质 推动食安共享

作为快消品行业的龙头企业，康师傅25年来为守护好“舌尖上的安全”不遗余力。康师傅投入五亿多元在上海设立“创新研发与食品安全研究中心"，拥有超过3000人的专业质量与食安管控团队，1500项指标、每年350万次的检验检测，通过溯源管理体系辅导上游供应商，从“农田到餐桌”实现全产业链食安管理。康师傅用国内领先的仪器设备和食安管理为产品保驾护航。在品牌迎来25周年之际，康师傅成为中国航天合作伙伴，以“航天品质”这一更高标准实现产品品质的飞跃。与此同时，康师傅坚持推动食安共享共治，一方面与天津开发区政府共同建立国家级食安检验检测中心，打造面向社会的第三方食品安全检测、研发、培训平台。另一方面，康师傅还积极响应政府号召，大力推广食品安全科普公益事业，连续三年独家支持全国大学生“食品安全科普创新公益大赛”，调动青年学生的热情和智慧传播食安科普。并专门针对中小学生打造了杭州和天津两座“康师傅梦想探索乐园”，在关心下一代成长和教育上体现出行业领头羊的担当与远见。

倾力扶危济困 引领健康生活

康师傅遵循“取之于民，用之于民”的经营之道，通过救灾救难、助力“三农”弘扬并践行着“扶危济困”这一传承千年的传统美德。

经过多年实践积累，康师傅已建立并形成一套灾难救助快速响应机制。2016年我国河南、江西、福建等地陆续遭遇暴雨洪灾、山体滑坡等重大自然灾害。康师傅都迅速调动各地资源奔赴灾区救灾；今年8月份四川九寨沟发生7.0级地震，康师傅第一时间调配集结了急难救助车、爱心泡面车和捐助物资，并组建救援先锋队一同抵达灾区参与抗震救灾。在灾区停水停电的情况下，康师傅爱心泡面车供应的饮用水和泡面、自备发电机的手机加油站成为灾区群众和救灾战士们温暖的“深夜食堂”。

此外，康师傅，每年数百万吨的农产品采购，农作物产地覆盖全国大多数区域，为拉动三农做出了贡献。内蒙古-康巴诺尔是国务院精准扶贫的首选地区之一，康师傅在这里建立环境友好蔬菜基地，带动当地近万贫困人员就业，人均增收上万元。同时，康师傅还带动供应商启动“国际农业产业园”项目，挺进总产值超千亿的全国蔬菜供应市场，促进当地农业循环经济的发展，成为真正助力“三农”、落实食品安全企业主体责任的领军企业。

“没有全面健康就没有全民小康”，为响应 “健康中国”的号召，康师傅积极投身体育公益事业。里约奥运期间康师傅斥巨资打造“里约面馆”，为身在海外的中国运动员、记者、志愿者免费提供正宗“家乡美食”。康师傅作为官方指定膳食供应商为国际马拉松赛事的参赛选手免费提供“营养餐包”，而在不久前，康师傅携手NBA开启了康师傅25周年“燃球梦想”公益项目，在欠发达地区共建6个“燃球梦想”中心，为75所学校的学生捐赠篮球装备。通过支持体育事业，康师傅不断向公众传递健康积极的生活态度，

推进绿色环保 实现可持续发展

坚持绿色的可持续发展方式是康师傅履行社会责任的重要组成部分。从战略层面，康师傅设立企业社会责任管理委员会，并把企业社会责任理念与企业文化深度融合。在日常经营中，康师傅积极落实法规及监管机构的环保要求，遵循达标排放原则，通过优化生产工艺、引进先进环保设施和技术等举措，降低生产对环境的影响，促进企业的可持续发展。在刚结束的中国饮料工业主题年会上，康师傅旗下46家工厂凭借杰出的节水节能成绩，摘取多项大奖，获奖数占总奖项约40%，成为饮料行业节水节能的典范。康师傅在上海设计建造的运筹中心W SQUARE建筑群获得美国绿色建筑委员会LEED金级认证，与之配套的3万平米景观绿地”食艺公园”，常年对社会公众免费开放，成为康师傅注重可持续发展，与社区友好融合的重要体现。

康师傅秉承“深耕中国，面向世界”的发展理念积极支持教育事业，关注行业及社会高端人才的教育及培养，不断探索多种形式教育合作，与美国斯坦福大学、日本早稻田大学、清华大学苏世民书院等国际顶尖教育机构建立合作关系，并与国内多所“985”、211”重点高校签署校企合作协议，累计覆盖超过30万名大学生，为行业和实体经济的可持续发展夯实人才基础。

上善若水，厚德载物，面向新的25年，康师傅将不忘初心，踏实践行企业社会责任，为更多需要关怀帮助的人提供扶助和支持，为实现人民群众对美好生活的向往竭尽绵力，向着受尊崇的企业愿景大步前行。

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