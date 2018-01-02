康师傅紧抓“一带一路”机遇 助力中国文化输出

2017年12月12日，由新华社中国经济信息社、新华网联合主办的2017中国企业家博鳌论坛在海南博鳌开幕。会上，康师傅控股有限公司中国区董事长贾先德接受了新华网的专访，就康师傅如何响应国家号召，参与到”一带一路“建设，如何诠释民族品牌做了回应。

贾先德表示，康师傅会紧抓“一带一路”发展机遇，以实际行动积极响应，通过文化和创新诠释民族品牌的国际力量，弘扬中华饮食传统文化，助力中国文化软实力的输出；通过食安质量对接国际社会标准，助力“中国制造”向“中国质造”的转变。

响应“一带一路”倡议 康师傅加强文化交流与贸易合作

贾先德表示，新华社民族品牌工程顺应国家“品牌强国战略”，开创了一条中国民族品牌走向世界的创新道路，很好地将中国的民族品牌与国家主流媒体结合在一起。“一带一路”带来的是“文化交流”和“贸易合作”的双重机遇，而康师傅在这一时代特点下入选民族品牌工程，可谓是顺势而为。康师傅将借助新华社民族品牌工程的强大资源优势，响应国家“品牌强国”战略，在不断提升自身价值的同时，作为优秀民族品牌代表助力国家在世界舞台上发挥积极影响。

贾先德表示，强大商品出口的背后离不开强大的文化支撑。伴随着中国向世界舞台中心的不断靠近，中国文化对外输出的重要性也越发凸显，饮食文化作为中国优秀传统文化中的重要分支，也承担着促进中国和世界文化交流，民心互通，向世界展现中国文明的重要作用。康师傅作为中国食品饮料领军企业，优秀民族品牌代表，始终以弘扬中华饮食文化为使命，将面食、茶饮作为载体，更快更好地把中华饮食文化的博大精深传递到世界各地。

贾先德指出，“一带一路”建设以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为内容，秉持共商、共建、共享原则，沿线国家级地区将通过贸易互补实现经济共赢，符合经济全球化和世界贸易规则。在响应“一带一路”倡议中，康师傅充分发挥了资源和产业链优势，通过原材料采购、“助力三农”等方式，拉动沿线国家及地区的经济增长。

25年生产260种口味产品 康师傅践行“健康中国”战略

贾先德说，从第一碗康师傅的方便面1992年从天津生产出来，到今年为止刚好25年，这25年的过程中，跟着国家改革开放的浪潮走到今天的位置上。康师傅不但是国家改革开放的参与者，同时也是一个见证者。

康师傅从一碗面拓展到饮料、茶、水、果汁等，作为一个食品行业的深加工企业讲，康师傅源头公司成立最重要的一件事就是弘扬中华饮食文化。到目前为止，康师傅研发了260多种口味方便面。这些口味都来自这片土地的饮食文化。康师傅在弘扬中华文化的饮食上，能够获得民族品牌的肯定，对我们来讲，是坚持不忘初心、弘扬中华饮食文化的里程碑。

“一带一路”要走出去，同时，康师傅还在做的一件事就是引进来，2012年，跟百事可乐合作；2014年开始，陆续跟星巴克、迪斯尼、NBA、阿华田等国际知名的品牌合作，把他们引进到国内。“一带一路”所强调的是贸易的互补，还有民心的相通。贸易的互补中，康师傅也选用很多来自“一带一路”沿线国家的原料，包含马来西亚、越南的胡椒等、泰国的淀粉等。通过贸易的互补和经济的交流，在饮食文化的交流中更能够做到民心相通，这是康师傅特别重视的一个工作。

贾先德说，康师傅源头是台湾，搭着改革开放浪潮才走到今天这个位置。很多人常问为什么叫做“康师傅”，“康”是什么意思？“师傅”是我们对人的尊称，我们叫做师傅，康强调的是健康。国家正在提倡建设“健康中国”，康师傅一定会用创新的产品实践健康中国这个策略。

用文化和创新诠释民族品牌的国际力量

近年来，康师傅积极响应国家“一带一路”的号召，做“一带一路”建设的开拓者和贡献者，致力于在“一带一路”发展进程中发挥“平台作用”，通过“引进来”“走出去”的方式，一方面借助民族品牌工程做大做强走向世界；另一方面，让世界一流产品透过康师傅的平台引进中国，让中国与世界有更多的对接，实现优秀民族品牌的国际化影响。

贾先德表示，康师傅会紧抓“一带一路”发展机遇，以实际行动积极响应，通过文化和创新诠释民族品牌的国际力量，弘扬中华饮食传统文化，助力中国文化软实力的输出；通过食安质量对接国际社会标准，助力“中国制造”向“中国质造”的转变。

“康师傅将坚持探索中华饮食文化，以面食、茶饮等产品为载体，通过口味、工艺、技术等创新，借助‘一带一路’的传播，让更多的人享用到安全、美味的中国美食，把中华饮食文化的博大精深传递到世界各地，实现民族品牌的国际化影响。同时，康师傅坚持以食安为企业立身之本，视消费者食品安全为己任，通过大量的研发投入，将食安质量水平与国际化标准接轨，坚守消费者的食品安全利益，推进‘中国制造’向‘中国质造’的升级。”贾先德说。

不忘初心，弘扬中华饮食文化，到底要怎么做？贾先德表示，就是用我们的产品弘扬中华饮食文化。走出去必须要跟国际接轨，必须要用质量对接国际品牌的标准。才能把中国的制造打造成民族品牌直面世界，这是我们必须要走的方向。

贾先德说，坚持产品品牌，坚持产品质量，重返荣耀再创辉煌，我相信这是所有民族品牌的共同的愿望。

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