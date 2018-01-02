“四川省首届十大杰出青年医生”评选结果揭晓

12月27日，由中国科学报社、人民网、中国青年报社、封面传媒共同主办，医学科学报社、人民健康网、北京医科报公益基金会、华西都市报社承办的“四川省首届医院学科影响力高峰论坛暨四川省首届十大杰出青年医生评选活动颁奖典礼”在四川成都举行，权威媒体负责人、四川十余家医院院领导出席活动。

一代代青年医生正在成长起来，他们是推动医学发展的强劲动力，他们的成长更离不开社会各界的关注。为推动青年医生成长，2017年9月28日，“四川省首届十大杰出青年医生评选活动”正式启动。活动启动以来，来自全川各地的青年医生踊跃报名，数万网友参与点赞。

四家主办媒体邀请中国工程院副院长樊代明院士作为活动评委会主任，经过初评、函评和评委会现场终评之后，评出了四川十大杰出青年医生。

活动主办方表示，四川是我国优质医疗资源的聚集地，许多著名的三甲医院和众多青年医疗人才聚集于此，能够在众多的优秀者中脱颖而出，也彰显了十大杰出青年医生的实力。榜样的力量是无穷的，未来应该让更多的有志青年投身于医疗事业，推动医学前行。

附获奖名单：

四川省首届十大杰出青年医生获奖者

（排名不分先后）

江涌 西南医科大学附属医院

蒋鸥 内江市第二人民医院

陈茂 四川大学华西医院

王芳 成都市妇女儿童中心医院

李超 四川省肿瘤医院

张亚 成都中医药大学附属医院

刘璟瑜 成都市第七人民医院

杨杰 成都医学院第一附属医院

尹科 成都市公共卫生临床医疗中心

郭川 成都市第六人民医院

颁奖典礼现场图

（图为获奖的四川十大杰出青年医生）