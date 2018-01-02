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宜生到家携手中华中医药学会 推出“家庭+1，中医调理进万家”工程

2018年01月02日15:38 来源：人民网-人民健康网

图为“家医+1，中医调理进万家”工程启动

人民网北京1月2日电 近日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。在论坛上，宜生到家携手中华中医药学会推出的“家医+1，中医调理进万家”工程正式启动。

“家医+1，中医调理进万家”工程，由中华中医药学会和健康时报共同发起，围绕医疗服务中“关口前移”和“重心下移”两个核心，致力于发扬中医适宜技术调理在疾病预防、康复以及家庭管理中的独特价值。该工程将组织国内专家，以宜生到家作为落地支持单位，共同建立中医适宜技术行业和国家标准，共同推动中医适宜技术进入基层医疗机构，共同将中医调理送到千家万户。

宜生到家创始人兼CEO孙金政

宜生到家创始人兼CEO孙金政在论坛上表示，宜生到家一直在做到家的健康服务，到家的服务能够帮助到家庭医生，在家庭健康管理中扮演重要的角色。通过中医推拿、亚健康调理，能够帮助用户获得大部分疾病的管理，在这个过程中通过专业人士的筛查，能够完成家庭健康筛查的工作，最终家庭健康管理落到实处，也筛选出真正需要导入到医疗体系的人进行分流分诊。

启动仪式上，中华中医药学会副秘书长孙永章表示，“家医+1，中医调理进万家”工程将系统化社区健康管理推进到千家万户，让百姓足不出户，享受个人定制的健康服务，使健康筛查和健康调理具有更高的针对性和准确性。孙永章说：“这样的做法，随着中医药的普及，将是一个大势所趋。”

 据悉，在“第十届健康中国（2017年度）论坛”上，宜生到家被”第十届健康中国论坛“评为”2017年度健康促进示范机构“。

(责编：许晓华、权娟)


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