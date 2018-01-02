湖北省仙桃市首个医联体在剅河镇卫生院成立

在全面医改的背景下，医联体成为乡村医院分级诊疗落地的推手，湖北省仙桃市卫计委积极探索医改新路径，试点市级专业医院与乡村基层医院建立医疗服务联盟，通过医疗资源共享，从基层百姓最关心的妇幼保健医疗服务着手，让乡村百姓在家门口也能请得来、请得起大专家，享受到医联体的活力和更多健康红利。

仙桃市卫计委主任刘少军、剅河镇党委书记李至杰共同为仙桃首个医联体揭牌

为贯彻落实医改政策，推进医联体建设，让基层百姓切实享受到专家的医疗服务，提高基层妇幼保健水平，保障妇女儿童的安全与健康。在仙桃市卫计委支持下，仙桃市第一个紧密型医疗联合体---仙桃市妇幼保健院与仙桃市剅河镇卫生院妇幼健康联盟在仙桃市剅河镇卫生院试点成立。2017年12月29日，市卫计委、市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、各乡镇医疗机构、剅河镇人民政府等相关单位在剅河镇召开仙桃市妇幼健康联盟启动仪式，仙桃市卫计委党组书记刘少军、市卫计委党组成员副主任田碧波、剅河镇党委书记李至杰、镇长肖代兵等有关领导出席会议，市卫计委党组成员副主任张鹏主持会议。

剅河镇党委书记李至杰等与会领导致辞

剅河镇党委书记李至杰指出，建立妇幼健康联盟模式，是加快推进医药卫生体制改革时期实施的一项重要举措，在推进公立医院改革方面迈出了重要的历史性步伐，该医联体的成立，让乡镇人民对镇级卫生院妇产科提档升级的期盼变成现实，对享受家门口的市级优质服务奢望变成可能。

仙桃市卫计委主任刘少军强调，仙桃市妇幼健康联盟作为由市妇幼保健院牵头，市第一人民医院、市中医医院和基层妇幼保健机构共同搭建的大妇幼工作平台，推动优质妇幼健康服务资源下沉，提升基层医疗机构的妇幼健康服务能力，要建立医疗同质化、城乡一体的分级协作机制和覆盖妇女儿童常见病、多发病及疑难重症的学科体系，为全市妇女儿童提供优质高效的医疗保健服务。

会上，仙桃市妇幼保健院院长顾庆炎与仙桃市剅河镇卫生院院长雷兵锋签署妇幼健康联盟协议，并举办了授牌仪式。