黑龙江省名中医、哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任 于景献

茴香味辛，性温，归肝、肾、脾、胃经。《本草汇言》记载，“茴香，温中快气之药也”，称其辛香发散，甘平和胃，可温中散寒，立行诸气，有温肝肾、暖胃气的作用。因此，冬季多吃茴香，可以驱寒养阳。

胃寒、胃胀吃茴香。现代医学研究表明，小茴香细胞内含有丰富的茴香油，能刺激胃肠道蠕动，帮助排除气体、减轻疼痛。慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡的病人表现出胃脘冷痛、喜温、畏寒肢冷等症状，可用小茴香100克、生姜200克一起捣碎后，炒黄研末，每天早晚用小米汤送服10克。

腹泻吃茴香。茴香当中的茴香醚有抗菌功效，对大肠杆菌、痢疾杆菌等都有很好的抑制作用，可辅助治疗腹泻，还可调理因受寒引起的腹泻。可以用红茶、茴香、红糖各适量泡茶饮用。

痛经吃茴香。治疗因贪凉受风、冒雨涉水及气滞等原因造成的痛经，可在月经前3天用小茴香15克研末冲服，连服3日，能起到温经祛寒、行气止痛的作用。

关节疼痛敷茴香。将粗盐和小茴香炒热，放入布袋。可以用来热敷膝盖、关节等部位，有效缓解天气湿冷导致的关节疼痛。还可以把粗盐茴香袋放在腰后的命门穴、肾俞穴部位热敷，可养肾护阳。