研究称婚姻有助提升幸福感 中年更加明显

加拿大一项研究显示，婚姻有助提升幸福感，长期有效，且中年更为明显。如果另一半恰好还是知己，那幸福感更是满满哒。

不列颠哥伦比亚大学温哥华经济学院研究人员分析了英国两项大型调查所获数据，一项调查自１９９１年至２００９年，涉及大约３万名调查对象；另一项从２０１１年至２０１３年，涉及３２.８万余人。

结果显示，与单身族相比，已婚人士生活满意度更高，那些同居但未婚的调查对象生活满意度也差不多。这不同于先前一些研究显示的婚姻有“蜜月期”，即结婚最初几年幸福感较强，“最终会降至婚前水平”。

研究人员之一约翰·赫利韦尔在由施普林格－自然出版集团旗下《幸福研究杂志》刊载的报告中写道：“即便多年以后，已婚者生活满意度仍然较高。这意味着，在婚姻各个阶段，这都是一种因果关联。”

研究还显示，婚姻对幸福感的提升效果在中年时期更明显。通常而言，人的幸福感呈“Ｕ”型，青少年和老年期最强，中年时期跌至最低。婚姻有助减少幸福感的中年跌幅。

另外，视彼此为知己的伴侣从共同生活中获得的幸福感最强，几乎是普通伴侣的两倍。（黄敏）