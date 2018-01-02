又是一年冻疮季 如何摆脱又疼又痒的折磨

记者：一到冬天，小苗那双纤细的小手就会因为感染冻疮变得又红又肿、又疼又痒。为此，她没少搜寻治疗冻疮的偏方，但始终不见效果。一年又一年，冻疮还是不约而至，令她苦不堪言。

那我们又该如何防止冻疮侵扰呢？今天，记者请来了北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授，让他为我们解释一下 “一年冻，年年冻”的原因，并支招。

张建中教授：

冻疮，是因肌肤长时间暴露在寒冷环境下引发的皮肤组织炎症，患处皮肤渐见青紫红斑片状，进而局部皮肤溃烂成疮，多见于手足、耳郭、面部等冬季皮肤暴露或保暖薄弱部位。发病时烧灼痒痛，且一旦发生，在寒冷季节里很难快速治愈，须等天气转暖后才会逐渐愈合。

其发病机理是患者遇寒冷潮湿或冷暖急变天气时，局部皮肤的小动脉发生收缩，久之使动脉血管麻痹而扩张，造成静脉淤血、局部血液循环不良，进而发病。

因为病发部位的炎症因子数目增加，一有“风吹草动”就容易发作，所以冻疮极易复发，也就是大家常说的“一年冻，年年冻”。

由于冻疮是因天气寒冷而引发的局限性炎症损害，所以并没有太好的根治方法，最好的治疗方法就是预防。在冬季将至时，提早做好易患冻疮部位的保暖，避免局部皮肤被冻着。

随着冬季取暖设备设施的普及，冻疮这一冬季常见皮肤病越来越少见，但还是有一部分人群深受其害。究其原因，是因为冻疮并不单单是由气温变化而引发的皮肤病变，还与患者的体质有很大关系。易患冻疮的患者的神经末梢对低温更敏感，还可能伴有末梢微血管畸形、自主性神经功能紊乱。所以，儿童和女性比成年男性更容易患冻疮。

还有一类患者虽然对外界环境比较注意，且保暖措施也到位了，但仍然罹患冻疮，这就要去医院检查一下是否患有冷球蛋白血症。患有这种病的人，在低温条件下会因血液中的冷球蛋白沉积而引发血液循环障碍，进而产生一系列皮肤及全身病症，冻疮就是其表现之一。

所以，如果是因这种情况而导致冻疮连年复发，那就需要去治疗原发病。在避免寒冷的基础上接受医生的诊断治疗，比如血液疗法、免疫制剂应用或是干扰素应用，但这些必须在皮肤科医生的诊断治疗下进行。

害怕被冻疮找上门，应保持手套、鞋袜、鞋垫干燥，鞋袜不要太紧。手脚容易出汗的话，可以用一些止汗剂或爽身粉。室外活动时，要经常按摩手足和耳郭这些血液容易循环不畅的部位。护肤品方面，可以在容易生冻疮的部位用一些封闭性强的产品，如凡士林、羊毛脂等。

皮肤受冻后，也不要马上烘烤或者用热水浸泡。突然升温会使本来收缩的末肢皮下动脉扩张，动脉血注入后，末肢的小静脉来不及响应，易造成血液不能及时回流而引发淤血和水肿，从而刺激神经末梢产生痒感。

如果千防万防还是没防住生冻疮，那就要想办法扩张血管使其“恢复交通顺畅”。此时，不妨找医生开一些口服的扩张血管药物，如硝苯地平、烟酸等。有些含有樟脑的冻疮膏，或者所谓偏方比如用生姜水涂抹冻疮处，也具有一定的促进血管扩张和加速血液循环作用，但效果一般不明显。还有就是用氦氖激光直接照射，这也同样具有扩张血管治疗冻疮的作用。