药补不如食补 常吃14类食物最补血

血液是人体生命活动的重要物质基础，它含有人体所需要的各种营养物质，对全身各脏腑组织起着营养作用。血虚主症为面色萎黄、眩晕、心悸、失眠、脉虚细等。因此，患有血虚的人，应该及时饮食调理，下面给大家推荐几种补血食物。

1、当归

当归是当之无愧的补血第一药，气味甘甜，日常利用当归煲各式汤水，活血、养血、补血三效合一，美味不滋腻，是秋冬补血第一选。

2、黑芝麻

黑芝麻入肝、肾、肺、脾经，有补血明目、生精通乳、益肝养发的功效。食用芝麻，可以促进肾生血、肝藏血和脾统血的功能。

3、桑葚干

桑葚干是目前水果及其制品中含天然铁最丰富的，每100克含铁42.5毫克，无愧于水果中“补血果”的称号。一般建议将桑葚干煮粥吃，每日食用一碗桑葚粥，不但可以补血，还可以美容，但孕妇慎用。

4、黑枣

干枣里最为推崇的是黑枣和蜜枣，它们每100克含铁量在3.7~3.9毫克之间，也算是补血食物中的佳品。干枣中还含有丰富的维生素C，维生素C是促进铁离子吸收的重要因子，让机体对铁的吸收事半功倍。

5、莲藕

莲藕，生吃可以清热凉血、止血散瘀，熟吃可以健脾胃、养血。女性多吃莲藕有好处，但月经来潮期间和素有体寒痛经者不宜生吃莲藕；糖尿病人不宜熟吃莲藕或藕粉。

6、紫葡萄干

紫葡萄是很好的补血水果。将葡萄晒制成干后，每100克含铁量在9.1毫克，且葡萄在晒制过程中，最大限度的保留了葡萄皮的营养，也有利于葡萄干中一些稳定营养素的保留，如铁、锌、锰、蛋白质、抗氧化物质等。

7、干龙眼肉

干龙眼肉这种补血的食物，在民间可谓是非常的有名。一般家庭要补血它绝对是首选，它含有非常丰富的铁质。它还含有大量丰富的维生素A、B及葡萄糖、蔗糖等，对于健忘、心悸、神经衰弱之不眠症等都有很好的治疗作用。

8、乌鸡

乌骨鸡可以温中益气、补肝益肾、延缓衰老、强健筋骨，对于月经不调、女性的缺铁性贫血也有很好的改善作用。

9、菠菜

菠菜中含有丰富的铁，但有专家认为菠菜中的铁不易被人体吸收。菠菜的补血作用与其含有丰富的胡萝卜素、维生素C有关。胡萝卜素能调节细胞的各项功能，对各种出血症有益。维生素对贫血有一定的缓解作用。

10、胡萝卜和南瓜

含有丰富的铁质和胡萝卜素，胡萝卜素可促进血红素增加，提高血液浓度及血液质量。南瓜中还含有“钴”和“锌”，“钴”是构成血液中红细胞的重要成分之一;锌则直接影响成熟红细胞的功能;铁质则是制造血红蛋白的基本微量元素，这些都是补血不可或缺的原料。因此，清代名医陈修园曾称赞“南瓜为补血之妙品”。

11、黑色和红色食物

黑色和红色的食物多有补血的功效。黑色的食物入肾，有助于肾藏精纳气。肾藏精，精生髓，髓化血，因此，血的根本也在于肾。至于红色食物补血，理论则源于“以形补形，以色补色”。

黑豆助益肾生髓化血，也可以增强脾胃运化功能。肾虚、血虚者多吃有益。黑木耳养阴补血、润肺明目。花生则能补血止血。

12、多吃瘦肉

血液是由血浆和血细胞构成，不论血浆还是血细胞，蛋白质都是它们重要的组成成分，在献血之后补充蛋白质是非常重要的。而瘦肉中的蛋白质属于优质蛋白，加工烹饪简单，普及程度高，易被人体吸收。同时，瘦肉中的血红素含量高，铁含量不仅丰富，而且属于易被人体吸收的二价铁。

13、吃点猪肝、猪血

在动物体内，肝脏是重要的储血器官，除了富含瘦肉中同样的蛋白质外，铁含量也高，尤其是猪血，铁含量更高。除此之外，由于献血时会伴随血液流失大量的脂溶性维生素，所以动物肝脏中富含的维A也对改善体内脂溶性维A缺乏有很大帮助。

14、补充维C很关键

我们都知道补铁能改善贫血，而补铁的方法大家知道得很多，如吃猪肝、猪血和瘦肉，还比如铁锅炒菜、吃菠菜等，但是，铁锅或菠菜中虽然含有铁，但是它们是3价铁，难以被人体吸收，而维C具有很强的还原性，补充之后可以将不被人体吸收的3价铁转变成易于吸收的2价铁。所以，建议大家适当补充一些维C。（人民健康网综合自本网原创栏目《人民健康营养“识”堂》、健康时报）