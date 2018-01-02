冬季，给老年人多一点健康呵护

指导专家

李泽华 长沙市中心医院老年医学科副主任、副主任医师

入冬后，市内各大医院老年患者接诊量明显增加，长沙市中心医院老年医学科收治的患者人数比平时增加了一倍，其中以心脑血管疾病、呼吸系统疾病就诊人数最多，其次是糖尿病并发症和摔倒骨折。

新年伊始，将迎来新一轮降温天气过程。长沙市中心医院老年医学科副主任、副主任医师李泽华提醒，寒冷刺激是许多慢性病发病的诱因，老年人身体机能衰退、免疫力下降，对寒冷的适应性下降，应该加强防范各种冬季高发病，家人也应该对老年人多一点健康呵护。

NO.1 心脑血管疾病

冬季高血压患者应密切监测血压

【临床病例】

72岁的李爹爹在家里突然倒地，手捂胸部，言语不清，家人紧急将他送往长沙市中心医院胸痛中心救治。根据检查结果，李爹爹被诊断为急性心肌梗塞，经及时治疗后终于转危为安。

医生了解到，李爹爹有10多年的高血压病史，自认为一直在吃药，血压应该控制得不错。实际上，住院期间医生多次监测发现他的血压并没有控制好，心脏彩超显示高血压已引起心脏增大。

【专家提醒】

“寒冷冬季，高血压患者应密切监测血压，记录血压的波动情况。”李泽华提醒，寒冷刺激会导致交感神经系统过度激活，引起血管收缩，血压升高。如果血压波动性增大，会直接导致急性并发症的发生，特别是心肌梗死、脑出血和脑梗塞等。

相关研究表明，冬季气温每降低1℃，高血压患者心梗的发病率就会增加2%。长沙市中心医院老年医学科临床数据显示，每年11月至次年2月，因心脑血管疾病发作就诊的患者显著增加。

李泽华提醒，老年人冬季要注意防寒保暖，尽量减少气温变化对机体的刺激；高血压患者遵医嘱服药，不要擅自停药、换药。如果发生胸痛、脑血管意外时应立即由家人送往医院或拨打120求救，尽可能缩短发病至就医的间隔时间，以获得最有效的“黄金救治”。

NO.2 呼吸系统疾病

慢阻肺患者宜“温暖”过冬

【临床病例】

74岁的龙娭毑外出聚会，回家后出现鼻塞、咽痛、头痛、全身肌肉酸痛和畏寒等症状，自测体温39.1℃，到医院被诊断为乙型流感。

感冒给孔爹爹带来的后果则严重得多。85岁的孔爹爹是一名慢阻肺患者，每到寒冷季节就会反复咳嗽、咳痰。一周前，老人受凉感冒后咳嗽、咳痰、气促等症状加重。次日早晨，家人叫孔爹爹起床时发现他已陷入昏迷，赶紧送至医院。经检查，医生诊断为“慢阻肺急性加重期、呼吸衰竭、肺性脑病”，立刻采取抢救措施。目前，老人在重症监护室观察治疗。

【专家提醒】

李泽华提醒，冬季为流感高发季节，体质较弱的老年人最好通过接种流感疫苗来预防。日常生活中应保持良好的个人及环境卫生，勤洗手、勤通风；合理营养，适量运动，保证充足睡眠；尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。

慢阻肺患者冬天一定要注意保暖，预防感冒；遵医嘱规范使用药物，避免滥用抗生素，长时间低流量吸氧。当咳嗽、气促症状加重时，需尽快就医，以免耽误治疗。条件允许的情况下，慢阻肺患者可选择去海南等温暖的地方过冬，减少慢阻肺急性加重次数，提高生活质量。

NO.3 糖尿病并发症

严格控制血糖，预防糖尿病并发症

【临床病例】

天气冷了，63岁的糖尿病患者刘娭毑胃口大开，加上岁末聚餐较多，有时不知不觉就吃多了。她自测发现血糖居高不下，餐后血糖甚至高达16毫摩尔/升。刘娭毑以为，赶紧通过药物把血糖控制下来就不要紧，直到前段时间睡觉时被热水袋烫伤了左脚，伤口久不愈合，才知道事情的严重性。医生表示，刘娭毑的糖尿病足已经无法通过药物控制，只能进行手术治疗。

【专家提醒】

李泽华介绍，冬季气温低，人体为了增加热能，常常不自觉地摄入较多的面食、肉类等饱腹感较强的食物。因此，糖尿病患者冬季的血糖值往往比平时增高，易引发或加重糖尿病足、糖尿病眼病、糖尿病肾病等并发症。他提醒，冬季糖尿病患者应更加注意控制血糖，少食多餐，首选蒸、炖、焖、烩等烹饪方法，避免食用油炸食物，保证饮食低盐、低糖、低脂、高纤维、维生素充足。主食应该多吃粗粮，少吃白米白面。

烫伤是冬季导致糖尿病足最常见的原因。糖尿病患者大都有微循环障碍，比常人更怕冷，而末梢神经病变又导致感觉迟钝，使用热水袋时切记用毛巾包裹，勿直接接触皮肤，以防烫伤；在使用取暖器和泡脚时也应注意控制温度。

NO.4 摔倒骨折

老年人摔倒后不要急忙爬起

【临床病例】

79岁的田娭毑在家上厕所时不慎跌倒，臀部先着地，起身后感到腰部疼痛不适，特别是左侧胀痛明显，擦了万花油也不见缓解。直到第二天女儿来探望，才把她送到医院。经检查，田娭毑患有骨质疏松症，摔跤导致腰椎压缩性骨折，经手术治疗后正在进一步康复。

【专家提醒】

李泽华介绍，寒冷天气让关节变得僵硬，而且冬季老年人气血不足穿着厚重，都会让协调能力下降，容易摔跤。如果患有骨质疏松症，很可能因摔倒导致骨折。

据临床统计，60岁以上的骨折患者中，最常见的骨折部位分别是髋部、胸腰椎和桡骨远端。这三类骨折发生的一个共同特点是患者均不同程度地合并有骨质疏松。

老年人应从日常“衣食住行”等方面预防跌倒：尽可能选择底部带有纹理的防滑鞋，裤腿不宜过长；避免过量饮酒，注意合理用药；房间应光线充足、布局简洁，卫生间最好使用坐式马桶，浴室有防滑设备；行动时动作幅度要小，坐起、行走动作不要太急，如果行走不稳应使用“三脚手杖”，雨雪天气尽量不要外出。此外，老年人坚持进行散步、太极拳、平衡操等运动，可以增强体质，提高机体的灵活性和反应能力。

李泽华特别提醒，老年人万一摔倒，不要急忙爬起，也不要擅自按摩。如果自我感觉有骨折的可能，切忌自行站起，勉强行走，以免发生骨折移位，应该及时呼救，由他人拨打120送医。

延伸阅读

老年人养生“三听三关注”

人到老年，器官开始老化，身体机能不如从前。很多老年人关注养生的话题，但不少人觉得养生是一项大工程，不知从何做起。长沙市中心医院老年病专家罗举将老年人日常养生概括为“三听三关注”，坚持这些科学的生活习惯，就能帮助老年朋友安度幸福晚年。

听医生建议。大多数老年人随着身体机能的退化，都会存在一些基础疾病。有基础疾病的老人要定期检查，出现症状及时就诊，主动寻求医生的帮助，听取医生给予的治疗建议和调理方法。

听家人提醒。家人是最关心和了解老人身体状况和生活习惯的。老人应该多听取家人关于健康养生的建议，接受某些善意的制止。

听健康知识。如今很多社区卫生服务中心和医院都会定期开展全民健康服务，包括社区义诊、健康讲座等，老年人不妨多参与，积极学习健康知识。

关注骨骼健康。骨质疏松症是老年人最常见的全身性骨骼疾病，严重的可导致反复骨折。老年人应多吃富含钙、低盐和适量蛋白质的食物，加强锻炼。天气晴朗的时候争取每天晒太阳20分钟，阳光是最好的维生素D“活化剂”，而维生素D能直接帮助钙质吸收。

关注天气变化。老年人对天气变化的适应能力降低，所以，应该每天关注天气、气温的变化，及时增减衣物，预防流行性疾病的侵害。

关注心理健康。乐观的情绪可以降低犯病的几率，保持积极乐观的生活态度是让老年人延年益寿的“法宝”。老人应放开胸怀，保持恬淡的心态，多和家人、朋友交流，减少不必要的烦恼。