偏头痛，我该拿你怎么办？专家教你缓解偏头痛

偏头痛在中国仍然存在治疗不充分、患者就诊率不高和镇痛药物过度使用的情况。偏头痛到底应该如何防治呢？日前，北京大学人民医院神经内科主任医师郭淮莲在“人民好医生”客户端直播中表示，偏头痛治疗的主要目的是减轻头痛，缓解伴发症状，预防头痛复发。

郭淮莲说，治疗主要包括药物治疗和非药物治疗两个方面。非药物治疗主要是帮助患者保持健康的生活方式，寻找并避免各种诱发偏头痛的因素。药物治疗分为发作期治疗和预防性治疗。

发作期药物治疗：偏头痛发作期治疗应在头痛症状出现时立即服用。治疗药物主要包括非特异性止痛药（如布洛芬、对乙酰氨基酚）和特异性药物如曲普坦类药物。应根据患者头痛程度、伴随症状、以前用药情况综合考虑，给予治疗。

预防性药物治疗：预防性治疗适用于以下三种情况：

1.头痛频繁发作，尤其是每周发作1次以上，严重影响日常生活和工作的患者。

2.患者头痛急性发作时没有有效的药物，或者因副作用和禁忌症等原因无法进行急性期治疗。

3.可能导致严重后果的特殊类型偏头痛，如偏瘫性偏头痛、基底型偏头痛等。

郭淮莲教授表示，药物治疗应注意从小剂量开始，缓慢加量至合适剂量，同时注意药物副作用。偏头痛发作次数比用药之前降低50%以上可认为预防性治疗有效。预防性治疗需要持续6个月，之后可以缓慢减量或停药。常用药物包括钙离子拮抗剂、抗癫痫药、β-受体阻滞剂等。

郭教授建议偏头痛患者，找出诱发头痛的因素，并尽量避免这些诱发因素，这一点非常重要。生活中应注意劳逸结合、针对应激进行自我调整、音乐疗法，这些对预防偏头痛发作均有好处。大多数偏头痛患者的预后良好，偏头痛可随年龄的增长而症状逐渐缓解，部分患者可在60-70岁时偏头痛不再发作。

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专家简介：

郭淮莲，北京大学人民医院神经内科主任医师；教授、研究生导师；中华医学会神经病学分会神经生化学组委员、中国神经内科医师协会感觉障碍与痛痛学组委员、北京脑血管病防治协会委员。

擅长：脑血管病、头痛、神经内科疾病。

出诊时间：每周二上午、周五全天（专家门诊）；周一下午（头痛门诊）。