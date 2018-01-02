这种痛为何“偏爱”女性？吃巧克力可诱发

日前，北京大学人民医院神经内科主任医师郭淮莲在“人民好医生”客户端直播中表示，我国女性患偏头痛的人数是男性患者的三倍。食品，包括奶酪、腌制食品、巧克力和葡萄酒等可诱发偏头痛。

郭教授说，偏头痛是一种常见的原发性头痛，头痛特征为反复发作的、疼痛多位于一侧头部、程度为中度或重度、博动样的头痛，一般持续4-72小时，可伴有恶心、呕吐，声光刺激或日常活动可加重头痛，安静休息可缓解头痛。

“我国偏头痛的患病率为9.3%，女性与男性之比约为3:1。”郭淮莲说，2015 年柳叶刀杂志（Lancet）发表的世界卫生组织 2013 年全球疾病负担调查的研究结果表明，偏头痛为人类第三位常见的疾病，按失能所致生命年损失计算，偏头痛为第六位致残性疾病。

郭淮莲表示，偏头痛的病因目前并不十分明确，可能与下列因素有关：

内因：偏头痛具有遗传倾向，约60%的偏头痛患者有家族史，偏头痛患者的亲属中出现偏头痛的风险是一般人群的3-6倍。

外因:环境因素也影响偏头痛的发作。偏头痛可由某些食物或药物诱发。食品包括奶酪、腌制食品、巧克力、葡萄酒等，药物包括口服避孕药和血管扩张剂如硝酸甘油等。另外，强光、劳累、紧张、睡眠过多、睡眠过少、情绪不稳等也可诱发偏头痛。

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专家简介：

郭淮莲，北京大学人民医院神经内科主任医师；教授、研究生导师；中华医学会神经病学分会神经生化学组委员、中国神经内科医师协会感觉障碍与痛痛学组委员、北京脑血管病防治协会委员。

擅长：脑血管病、头痛、神经内科疾病。

出诊时间：每周二上午、周五全天（专家门诊）；周一下午（头痛门诊）。