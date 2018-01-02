有偏头痛尽早就医别拖着

日前，北京大学人民医院神经内科主任医师郭淮莲在“人民好医生”客户端直播中表示，头痛是各大医院门诊患者中最常见的主诉之一。引起头痛的原因很多，大致可分为原发性头痛和继发性头痛。

郭淮莲解释说，原发性头痛就是那种不能归因于某一确切病因的头痛，主要包括偏头痛和丛集性头痛等，约占所有头痛的80%。而继发性头痛的病因包括一些颅内的病变，例如脑出血、脑炎、脑外伤，以及全身性疾病，例如发热、滥用药物等。

“偏头痛是比较常见的一种原发性头痛。患病率大约在10%，”郭淮莲说：“如果全球按60亿人口计算，那么一年当中约6亿人会有偏头痛发作。”患者头痛发作时可能同时伴有恶心、呕吐、心烦、疲劳、畏声、畏光、视物不清等症状，有的病人还会反复出现头痛发作的情况，严重影响工作生活和学习。因此，及时诊断、正确治疗对于减轻或者控制头痛发作非常重要。

“如果头痛长期反复发作，有可能导致头痛慢性化，让治疗更加困难。”郭淮莲建议，有头痛困扰的人应尽早就医。她说，现在北京大学人民医院等综合医院开设了头痛专业门诊，为有头痛症状的患者就医提供便利。

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专家简介：

郭淮莲，北京大学人民医院神经内科主任医师；教授、研究生导师；中华医学会神经病学分会神经生化学组委员、中国神经内科医师协会感觉障碍与痛痛学组委员、北京脑血管病防治协会委员。

擅长：脑血管病、头痛、神经内科疾病。

出诊时间：每周二上午、周五全天（专家门诊）；周一下午（头痛门诊）。