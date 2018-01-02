“低温养生”是指让人体保持一个相对低温的状态，以减缓细胞代谢，延缓衰老。

做到“低温养生”，饮食要低温烹调、选吃阴性食品，包括水生植物，如水稻；越冬植物，如冬小麦；地底下食物，如土豆；冬生食物，如大白菜、萝卜；秋冬季的水果，如苹果、冬枣；与水接触的动物，如鸭子、鱼等。在情绪方面，为人处事应当低调，精神放松，有利于降低细胞的代谢速度，降低体温。

冬季气温低，正好是进行“低温养生”的最佳时机，以下几类人群更加适宜。

1.心烦的人。阴虚内热的人怕热，常表现为手心、足心发热，心烦，口舌生疮，“低温养生”可帮助降体温，涵养“阴”。

2.脑力工作者。大脑是人体最怕热的部位之一，脑力工作者时常情绪紧张，导致体温升高，头脑发热，细胞代谢速度加快，而低温有助于大脑清醒，减少高温状态下的高损耗。

3.女性。“护阴”是女性一生的保健之道。“阴”包括女性体内的所有液体物质，如唾液、血液、消化液、眼泪、阴道分泌物等，尤其对20~40岁的女性，它们充足与否，决定着女性健康状态。适当“低温养生”，可使女性之“阴”免于高温状态下出现的损伤。

当然，并不是所有人在任何情况下都适合“低温养生”。比如阳虚怕冷、脾胃不好之人，身体虚弱的老人和小孩，以及月经期间的妇女，就不适合。（河南省中医院治未病中心副主任医师 吕沛宛）