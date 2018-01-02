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运动使骨骼保持年轻

陈森兴

2018年01月02日08:37 来源：新民晚报

强健的骨骼不仅有助于塑造健美的体格，更是对抗骨质疏松、提高生活质量之必需。在应对骨质疏松的日常保健措施中，除了补充钙和维生素D、戒烟酒之外，当首推运动。而运动使骨骼保持年轻也是有讲究的。

一要选对运动项目。骨骼是一种不断进行新陈代谢的组织，其坚硬程度取决于肌肉活动和负重活动所给予它的刺激，即施加于骨骼的力量、强度和方向。合适的项目主要有跳绳、跳跃练习、跑步、快走、舞蹈、爬楼梯、篮球、排球、网球、举重、抗阻力器械练习、徒手的克服自身重量的练习等等。游泳、骑自行车等因对骨骼纵向的良性刺激较小，则收效不大。

二要从青少年时期起就重视骨骼的锻炼。年轻时骨质状况越好，年纪大时患骨质疏松的几率越小，反之亦然。青少年时期进行对骨骼有冲撞力的体育活动，是十分必要的。

三要持之以恒地锻炼。通过运动所增加的骨质如不继续运动，就有可能前功尽弃。建议每周锻炼3到5天，并安排针对增进骨骼健康的专门练习。

(责编：盛月、聂丛笑)


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