小长假三天取了12个气管异物

元旦假期，少不了吃喝玩乐，结果生病、受意外伤的儿童变多了。记者昨从武汉市儿童医院获悉，元旦又现节日病“小病号”就诊潮。

医生3天取了12个气管异物

1岁半男孩勤勤（化名）住江岸区，昨天，他趴在沙发上玩时，突然猛烈咳嗽，脸憋得通红。家人发现他嘴里竟有不少瓜子，赶紧把瓜子从他嘴里抠出来，可勤勤还是被呛得剧烈咳嗽。送到儿童医院耳鼻咽喉科门诊检查后，怀疑是瓜子卡进了勤勤的气管，随后转进住院部立即手术，果然通过支气管镜从他的支气管中取出了一颗西瓜子。

该科专家夏忠芳介绍，平时平均每天1～2台气管异物手术，元旦三天已做了12台，异物多为花生、瓜子、蚕豆、米饭，以3岁以内孩子居多。

宝宝“玩出”感冒

两岁女孩静静（化名）家住香港路，元旦前几天，妈妈带她回老家参加舅舅婚礼，很多亲戚争着抱她，有些亲戚还在咳嗽。回汉后，妈妈又带静静去游乐场玩，结果昨天她脸蛋通红、咳嗽不止，在武汉儿童医院被确诊为肺炎。

据介绍，武汉儿童医院在元旦期间接诊的患儿中，80%以上都是呼吸道感染疾病的患儿。问诊获悉，前来就诊的患儿半数以上是在频繁外出后患病的。

武汉儿童医院门诊办公室主任王瑞耕介绍，冬季是流感、肺炎的高发期，而儿童抵抗力低，频繁外出到人多的地方，孩子增加了被感染的机会。

王主任提醒家长，走亲访友时，要留心尽量避免孩子跟感冒、多病患者近距离接触。患儿多休息、不做剧烈运动，多饮水、饮食不油腻。

“敞开吃”吃出一批“小病号”

节日期间，武汉儿童医院急诊科先后接诊了一些“吃出”意外伤害的孩子。11岁的明明（化名），在家不小心吃了拌有老鼠药的方便面，12月31日被父母送到武汉儿童医院，还好救治后无大碍。

节日期间，呕吐、腹泻的肠胃病患儿也明显增长。武汉儿童医院消化内科主任梅红介绍，饮食不洁、进食不规律、暴饮暴食多是儿童致病原因。

家长带孩子外出游玩，感染源增多，一些孩子在外吃的东西可能不够洁净，家长们也会多少对孩子吃零食更加“放纵”，导致儿童肠胃不耐受，容易出现急性肠炎。

梅主任指出，婴幼儿腹泻发病较急，频繁腹泻会使体内的水分和营养素迅速丢失，造成急性脱水，严重的还会出现抽搐、昏迷，甚至危及生命。

如果强行禁食，会导致孩子处在饥饿状态，增加肠蠕动，反而易使腹泻加重。此外，孩子不吃饭也得不到必需的营养，肠道黏膜受到的损伤也难以恢复。

梅红建议，腹泻期间患儿要在医生指导下口服补液盐。病情较轻的稍大的孩子，可按平时的饮食习惯，少量吃一些清淡、易消化、富含营养的食物，同时要注意手口卫生。