山西城乡居民养老金标准将提高

近日，省政府办公厅发布《关于完善支持政策促进农民持续增收的实施意见》，我省将完善城乡居民基本养老保险制度，健全多缴多得、长缴多得激励约束机制。此外，拓展基本公共服务，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准。

《意见》明确，到2020年，基本形成较为健全的农业支持保护制度、较为完善的农民就业创业政策体系、有力有效的农村社会保障体系和农民增收长效机制。农民人均可支配收入比2010年翻一番，农民收入增幅高于城镇居民收入增幅，与全国保持同步，确保现行标准下农村贫困人口如期脱贫。

其间，我省将完善城乡居民基本养老保险制度，健全多缴多得、长缴多得激励约束机制。完善缴费补贴政策，引导农村贫困人口积极参保续保。拓展基本公共服务，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，出台农村建档立卡贫困人口医疗保障帮扶实施方案。将符合条件的农村贫困家庭全部纳入农村低保范围，完善低保标准动态调整机制，促进农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接等。加强城乡各项养老保险制度、医疗保险制度的衔接，畅通参保人员双向流动的制度转换通道。此外，我省还将扩大农民工参加城镇社会保险覆盖面，把进城落户的农业转移人口按意愿纳入城镇社会保障体系，实现与城镇常住人口基本公共服务均等化。