冬季气候寒冷，温饮黄酒可帮助血液循环，促进新陈代谢，具有补血养颜、活血祛寒、通经活络的作用，能有效抵御寒冷刺激，预防感冒。

营养丰富的“液体蛋糕”

中国黄酒，也称为米酒，属于酿造酒，在世界三大酿造酒（黄酒、葡萄酒和啤酒）中占有重要的一席。黄酒的酿酒技术独树一帜，成为东方酿造界的典型代表和楷模。黄酒是一种以粮食谷物为原料，酒药、麦曲为糖化发酵剂，通过生物发酵酿制的低度原汁酒。黄酒中含有20种氨基酸，其中含人体必需的8种氨基酸，其含量居各种酿造酒之首，比啤酒、葡萄酒高出2~36倍，因此，黄酒被誉为“液体蛋糕”。酒液中还含有微量维生素，如锌、铁、钾、钠、钙、镁等，尤其对缺钙的老年人来说黄酒是最理想的低酒精饮料。除此以外，黄酒是B族维生素的良好来源，其维生素B1、维生素B2、维生素E的含量都很丰富。黄酒中的蛋白质含量为酒中之最，是啤酒的4倍。黄酒中的蛋白质易被人体吸收，其营养价值超过了有“液体面包”之称的啤酒和营养丰富的葡萄酒。黄酒含丰富的功能性低聚糖，可促进肠道内有益微生物双歧杆菌的生长发育，改善肠道功能、增强免疫力、促进人体健康。黄酒还能够显著提高机体代谢铅的能力，具有很好的排铅作用。

驱寒活血的佳品

中医认为，黄酒性大热，味甘、辛。有通血脉、散湿气、除风、下气等功效，热饮效更佳。在冬季饮服黄酒，可以活血祛寒、通经活络，能有效抵御寒冷，预防感冒，尤其黄酒中加点姜片煮后饮用，既可活血祛寒，又可以开胃健脾。如一些在冬季畏寒怕冷、四肢发凉的人，每日饮用一小杯的热黄酒可以通血脉、温四肢，缓解寒冷感。而一些在冬季经常出现肠胃虚寒疼痛的人，每日饮用一小杯热黄酒可以散寒止痛，有很好的食疗效果。对于一些冬季出现腰背痛，手足麻木的老年人来说，少量饮用黄酒也很有好处的。除了直接饮用，黄酒还可以作为药引子入药，或者用来泡制药酒，在冬季这个进补季节，同样是养生的不二选择。张仲景在《金匮要略》杂症篇方剂中，用黄酒做药引的约占1/3。李时珍在《本草纲目》中说，黄酒有“行药势，杀百邪毒气，通血脉、厚肠胃……养脾气”等作用。根据不同的养生需求，黄酒可以与人参、当归、何首乌、阿胶、枸杞等滋补中药搭配，泡制出更具保健功能的药酒。黄酒中的营养成分能够促进中药的滋补成分深入到达全身，滋养精血，温养元气。具有口感好，不上头的优点。

黄酒虽然含酒精度较低，但其中还是含有微量的甲醇、醛、醚等有机化合物，对人体有一定的危害。而醛、醚等有机物的沸点较低，在20℃~35℃即汽化，甲醇的沸点也不过64℃左右，所以要将黄酒隔水烫热至70℃左右再喝，上述有害物质就会随温度升高而挥发掉，而且酒中的酯类芬香物质也会随温度升高而挥发，使酒味更加芳香浓郁。因此，冬季饮用黄酒最好是将盛酒器放在水中烫热或隔火加温，但加热时间不宜过久，否则酒精挥发后淡而无味。黄酒虽然酒精度数低，但饮用时也要适量，不要空腹饮酒，更不要与碳酸类饮料同喝。