网红灯泡糖 医生建议莫尝试 吞进嘴里取不出来存窒息危险

近日一款与真实灯泡大小一样的“灯泡糖”风靡网络，这种号称“吃得进去，拿不出来”的神奇糖果惹来许多好奇者一试身手。北京急救中心医生则就此提示，即便糖果正常融化，长时间的张口也会给关节带来损伤，而这种糖卡在嘴里会占满口腔、造成通气道阻塞，有窒息危险，建议不要尝试。

视频

男子吞灯泡糖 网友直言太危险

几天前，一男子在微博上发布了一条记录他吃灯泡棒棒糖整个过程的视频，引来网民围观。视频中，他将一个与真实灯泡1:1比例的“灯泡糖”放入口中，此后几次努力想将糖拿出来都没有成功，只得不停地吸口水加快糖的融化，结果硬生生含了45分钟后，才费力地把糖拉了出来。记者看到，有网友在评论留言询问他当时的感受以及是否受伤等，该男子通过微博回应称，把糖拿出来以后“整个嘴都是酸的”，“非常后怕”。更多网友对其行为十分反感，有网友留言“太危险”“这样就是无知的炒作”“小朋友千万不要效仿”等等。

随着这个视频的传播，“灯泡糖”也被带火。记者在网上看到，有多名商家在网上出售这种“网红灯泡糖”，生意最好的一家网店月销售量为400多个。记者在介绍页面上看到，这种糖直径6厘米，长度10厘米，重量200克。

调查

网上销售火爆 但缺少生产信息

“糖的大小和灯泡一模一样，使劲儿塞能放进嘴里。不过不要将糖放入口中，以免出现危险。”“禁止吞咽，后果自负。”虽然商家一再提醒，但记者在买家评论中看到显然有人还是忍不住好奇，有顾客留言，“塞不进去啊，嘴太小。”

有些公司开年会买这种糖果当奖品发放，还有人把它当作礼物想捉弄朋友或同事，也有家长买来送给孩子玩，同时还有许多市民对这种糖的安全性提出质疑。购买这种糖的顾客邱女士就发现，该产品外包装上没有标明成分、生产厂家、生产日期等信息，只是卖家在购物网站的销售页面简单说明了这种“灯泡糖”的成分、口味等，其他信息均无。

医生建议

影响颞下颌关节 有窒息危险

对这种“灯泡糖”，北京急救中心医生刘洋提示，这种糖塞进嘴里后会撑满口腔，导致肌肉产生反应性收缩，从而影响颞下颌关节的活动，阻碍咀嚼、吞咽等重要活动，自然难以取出。而且它会造成通气道阻塞，影响吞咽、正常呼吸，有窒息危险。即使等糖果正常融化，长时间的张口也会给关节带来损伤，建议市民不要尝试。

北京晨报热线新闻 记者 张静雅 线索：辰先生