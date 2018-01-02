别上当，发热内衣不会生热

北境凛冬已至，眼下单衣单裤已无法抵御瑟瑟寒风，而里三层外三层裹成熊又不符合当下都市人的审美追求。于是“发热内衣”横空出世，击中了很多人的“要害”，也被商家封为“过冬神器”。从此，一衣在身似乎便可“美丽不冻人”。

然而，在受到追捧的同时，追问和质疑之声也随之而来。发热内衣究竟能不能发热？它的保暖效果真的有商家说的那么神奇？

热销——发热内衣主打“高科技”

目前随着温度的降低，发热内衣的销量却直线上升。科技日报记者在淘宝、京东、1号店等电商平台上以“发热内衣”为关键词搜索后，产品信息多达几十页，甚至上百页。淘宝网上的一款发热内衣月销量竟高达56000多件。在线下，优衣库的HEATTECH系列发热内衣也总是会因销售火爆而断货。

这些发热内衣品牌众多、款式各异，面料更是五花八门。记者发现，不少品牌的发热内衣，其吊牌标示的主要成分为聚酯纤维（涤纶）、粘胶纤维、莫代尔纤维、腈纶、氨纶、锦纶等，此外，有些品牌的发热内衣还在吊牌中特别标出其所用的特殊材质，如“远红外纤维”“色拉姆”“依克丝”“Outlast材料”等，一些拗口的“高科技”名词让人看得眼花缭乱。

大多数发热内衣商家都声称，他们的发热内衣里有一层“高科技”材料，可以自己发热，保暖效果是传统纯棉保暖内衣的好几倍。

揭秘——不能自发热需有能量来源

然而，在北京服装学院副教授张天骄看来，商家宣称的“自己发热”概念完全不符合科学常识。“自发热这个概念是不符合能量守恒定律的，一定需要有能量来源。”张天骄说。

据了解，发热内衣概念源自日本。2000年左右，日本推出一种特殊纤维材料，它通过吸收人体散发的水分产生热量。这种纤维材料最早为登山队员所用，后来推广到普通消费领域。

其实发热内衣并不是什么“高科技”。因为不管是什么样的材质通过吸湿都可以发热。纤维吸湿发热机理是当纤维吸收水分时，纤维分子中的亲水基团与水分子结合，水分子的动能降低，同时转换为热能释放出来。通常吸湿发热性能与纤维回潮率有很大关系，纤维的回潮率大则吸湿发热性能好，回潮率小则吸湿发热性能差，比如羊毛、莫代尔纤维吸湿发热效果好，而普通腈纶、涤纶的吸湿发热效果较差。

而远红外纤维的发热方式是先吸热再放热。张天骄表示，它吸收的能量有两种：一种是环境中的能量，比如阳光中的可见光、红外线、远红外线等；另一种能量是环境的热和人体自身的热。远红外纤维吸收了这些能量之后会将其转换成远红外线再辐射给人体，从而实现给人体供热。“色拉姆”就是一种远红外线放射腈纶, 是一种利用先进的纺丝技术把远红外线放射陶瓷颗粒加入到腈纶纤维中得到的材料。

张天骄说，不同于远红外纤维的发热原理，“相变材料比如Outlast材料，当外界环境温度变化的时候，这些材料会发生相变，就像冰融化成水，水凝结成冰一样。当外界环境温度升高，它就像冰融化成水一样会吸热；如果外界环境温度降低，它就会凝固，相当于水再凝结成冰，因此它又会放热。所以这是一种双向调温的材料。”但浙江理工大学材料与纺织学院教授胡国樑指出，材料发生相变的条件要求比较苛刻，相变范围比较窄，只有在相应的温度范围内，比如说冷到一定程度或者说热到一定程度时，相变材料才能起作用。

提醒——保暖效果不如多添件衣服

虽然发热内衣被商家冠以“过冬神器”的名号，但是消费者孙先生在接受媒体采访时表示，他听朋友介绍这种内衣能自己发热，觉得挺新鲜，便花450元买了一套。但穿上后感觉与其他保暖内衣没什么区别，并没有感觉它能自己散发热量，而且还不如普通保暖内衣透气。

“发热内衣和普通内衣的差别不会太大，有发热功能的实际上是里边的一些添加物，因为织物本身必须得是一般的纺织品纤维面料，纤维很细，加进去过多的功能材料很容易断，所以加进去的量很少。因为添加的量少，所以效果都不会特别明显。”张天骄说。

胡国樑也不看好发热内衣的保暖效果。“目前，市场上常见的发热内衣基本是利用人体自身释放的热量，再返还给人体，最终达到保暖效果，其实还不如多穿一件衣服来的暖和。”他说。

张天骄表示，虽然远红外纤维材料价格不贵，但是把它添加到纤维里比较困难，这就提高了发热内衣的成本；Outlast材料作为相变材料价格较贵，因为它需要被封装在微胶囊里再使用，目前这种材料应用不太广泛，根本原因就在于它能够达到的效果并不特别显著。

据了解，如果添加了大量的发热纤维材料那么内衣的价格就变得相当昂贵。例如美国太空总署为航天员设计的登月服装中就使用了大量的Outlast纤维，而市面上售卖的那些价格低廉的“发热内衣”，则其实很少含有发热纤维。

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这些“功能性内衣”不靠谱

进入严寒，除了发热内衣外，各种打着 “功能性”“高科技”的保暖内衣也迎来销售旺季。专家提醒，很多内衣的所谓“功能”实际上都只是噱头而已。

抗菌内衣：仅仅不易滋生细菌

目前市场上部分针织品打出高科技“抗菌”牌，有竹炭抗菌、生态抗菌、康纶纤维抗菌、纳米抗菌等。有的说采用高效光谱抗菌剂，具有抑制有害细菌、真菌的功能；有的说采用现代高科技抗菌技术，具有抗菌防臭的独特功效；还有的声称能正常洗涤，永久抗菌。

目前国内有《抗菌针织品》标准对产品的抗菌性进行了规定。若满足标准要求，则可判定其有相应的功能。但是专家指出，抗菌功能只不过是材质回潮率比较低，不容易滋生细菌而已。在实际工作和抽查过程中，具备抗菌这样功能的纤维材质还比较少。因此专家建议消费者在购买具有抗菌衣物时，可以请商家出示抗菌性能检测报告。

调整型内衣：只能暂时给你好身材

现在，不少商家将调整型内衣的功能一再扩大。声称他们的内衣产品不但可以丰胸塑型，还可以排除身体毒素、治疗宫寒、改善乳腺增生等一系列妇科疾病。

专家认为，调整型内衣是对人体特定部位起到牵引或约束作用从而保持或调整人体特定部位形态的内衣。只能暂时改变体型，让人看上去身材更好，一旦脱掉内衣，很快就会打回原形。

有的商家所谓的具有暖宫调理功能的内衣，只不过是在腹部增加了具有一定发热功能的物件或使用了相关材质。只能发挥短时作用，不能从根本上治疗某些疾病。

美肤内衣：美白保湿不可信

冬季皮肤干燥，每次脱下内衣，皮屑总会满天飞，于是打着能润肌养肤的“珍珠粉内衣”“牛奶内衣”“芦荟内衣”等美肤内衣应运而生。

专家表示，牛奶蛋白、氨基酸和维生素确实能够使皮肤保持弹性，但是从技术手段讲，面料纤维中含有牛奶蛋白、氨基酸和维生素的可能性极小，因此可以美白保湿的说法不可信。皮肤的好坏和饮食、作息、遗传等内因关系较大，保暖内衣起不到改变内因的作用。对于皮肤的美白保湿，一些专业的化妆品都不能保证效果，更不用说美白保湿只作为附属功能的内衣了。