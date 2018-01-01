身上有肉能扛很多病！别把你的长寿优势减没了

在“以瘦为美”的时代，每个人都希望自己变得苗条点。年轻人时尚好美，中老年追求千金难买的“老来瘦”。其实，你可能悄悄把长寿优势减没了……

《生命时报》(微信内搜索“LT0385”即可关注)综合国内外最新研究，并邀请权威专家，教你练出最长寿的微胖身材。

受访专家

北京大学第一医院内分泌科教授 郭晓蕙

解放军总医院急诊科教授 孟庆义

北京中医药大学附属东直门医院老年病科主任 田金洲

北京体育大学运动人体科学学院教授 李红娟

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

胖子的5个健康优势

1

容易感到快乐

发表在《国际流行病学杂志》季刊的最新研究，分析了50万名37岁至73岁英国男性和女性的基因数据，得出结论超重的人一般心态更加平和。

英国皇家精神病学会食欲性疾患部门负责人达莎·尼科尔斯解释说，人的饮食模式对他们的精神状态有影响。获得足够营养的人，控制情绪的能力也会增强，容易感到快乐。

2

患重病时存活率高

一些患重病的肥胖者，经医生积极抢救很长时间，最终“挺”过来转危为安;而病情相似的另一些“骨瘦如柴”的重症病人，却经不起折腾，早早离开人世。

已有研究表明，危重病患者的病愈率和病人的体重呈正相关关系，即患者越胖，生重病后存活下来的可能性越大，即俗话说的“人胖一些，得病时能多熬一阵子”。

肥胖患者体内存有相当重量的脂肪组织，在生重病时，尤其是禁食期间，这些“油”可分解代谢产生能量，填补生病期间所消耗的能量;而瘦人体内脂肪储存有限，经不起消耗，很快就会用光。

3

心衰病人中胖人存活率高

有学者发现，胖一些的心力衰竭病人，反而病情相对较轻。其机制是，慢性心力衰竭病人体内会蓄积影响人体的“坏的”脂溶性生物因子，而胖人血脂高，可“吸附”这些坏的生物因子，使其保留在血液循环中，减少它们到组织中发挥作用的机会。

4

老人微胖更健康

老人稍微胖一点，有一定的脂肪含量，不仅可以保证有足够的皮下脂肪御寒，还能保持皮肤光滑润泽，保护骨骼及关节功能等。只要低密度脂蛋白含量不高，且高密度脂蛋白含量正常或偏高，就基本不会导致动脉硬化。

5

面部胖点更显年轻

美国整形外科医生协会网站上发布的一项研究结果显示，40岁以上女性如果面部胖些反而更显年轻。这项研究比较了186对孪生姐妹，结果发现，如果穿衣号码减小一号，平均年龄看起来就会大4岁。

研究人员认为，让人显老的其实不是皱纹，而是脸型的变化。现在人们都很重视瘦身，这往往会造成脸型变化，结果好像老得更快了。

如何胖得恰到好处

中国曾有研究表明，体质指数BMI【算法：BMI=体重(千克)÷身高(米)的平方】介于24.0~24.9之间的男性和BMI介于25.0~26.9之间的女性，死亡率最低。

根据原卫生部发布的《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》，BMI值大于24为超重，BMI值大于28为肥胖。如何让自己胖得恰到好处呢？

掌握自己体重的变化趋势。如果出现了体重突然变化的现象，比如突然变瘦或变胖都可能是疾病的信号。

特殊人群不能胖。特别是那些有癌症家族史的人必须注意，世界癌症基金会最新研究表明，肥胖、缺乏运动、热量摄入过多是患癌的直接因素，对这些人来说，最好能将BMI控制在18~23之间。

控制腰围。就算胖也不能放任腰围部，这是脂肪最易沉积的地方。一旦男性腰围超过85厘米，女性超过80厘米，疾病就会不请自来了。

养成健康的微胖身材

管住嘴

要减肥的人先要把营养补够，比如每天吃相当于两碗米饭的主食，而且一半以上是用杂粮豆粥和各种薯类(8两薯类相当于1碗米饭)来替代。

每天吃1斤半蔬菜，但是必须放油很少，多用焯拌、少量油煮、蒸或者凉拌的方法。水果可以吃1斤，牛奶或酸奶每天半斤到1斤，可以吃1两低脂肪的肉，再加1份少油烹调的豆腐/鱼/蛋。

每天用餐时还要补充维生素和矿物质增补剂，保证每日供应量达到或略超过健康人每天的推荐数量。

与此同时，还要远离“营养垃圾”的食品，如各种零食、点心、甜饮料、冷饮等，它们含有大量的脂肪、淀粉和糖，而帮助人体“燃烧”糖和脂肪的维生素、矿物质含量却很低，蛋白质也很少。这样的食物最容易让肥肉上身。

迈开腿

8~25岁：打球。该年龄段的人身体处于鼎盛期，节奏快、体能消耗大的球类运动比较能满足其运动强度。球类运动能提升反应速度、心肺耐力，有助于肌肉和骨骼发育。

26~45岁：爬山、慢跑。此阶段的人处于生活、事业的爬坡关键期，压力较大，容易诱发慢性病。爬山和慢跑既能改善心肺耐力，加速新陈代谢，还能缓解压力。

爬山时，在青山绿水中放眼远眺，可使大脑得到充分的放松和休息，是这个年龄段运动的最佳选择。但从安全角度出发，肥胖者、关节不好的人不建议经常爬山。

46~65岁：健步走、力量锻炼。这个年龄段的人体力和肌肉量开始下降，运动应以安全、简便，同时还要能稳定肌肉群为主。健步走能改善血液循环，降低体脂率;静蹲、举哑铃等力量锻炼能增强肌肉力量。

65岁以后：稳定性练习。该年龄段处于身体衰退期，肌肉加速退化，容易走路不稳甚至跌倒，建议多做稳定性练习，如仰卧举腿、弓步等。此运动应由较小强度开始，循序渐进。▲

本期编辑：张原 本文作者：生命时报记者 单祺雯