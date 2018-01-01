腰背疼痛竟是“呼吸不当”惹祸

一年来腰背反复疼痛，做遍了检查都没查出原因。月初，腰痛复发的曹女士在武汉市第一医院揪出了病根：是呼吸方式不对所致。经过近一个月的呼吸训练，昨日来复查的曹女士告诉医生，腰痛已经明显缓解。

40岁的曹女士是办公室白领，最近一年饱受腰背疼痛的困扰，还经常感觉颈肩酸胀不适。担心颈椎和腰椎出了问题，曹女士到医院去做检查，奇怪的是，做遍了颈椎和腰椎的检查，都没有发现明显问题，到多家医院就诊，尝试了各种治疗方法，还是经常发作。

12月初，曹女士因腰痛复发到武汉市第一医院看诊。接诊的康复科主任医师刘琦详细询问了病情后，给曹女士做了检查，发现曹女士腰痛是呼吸方式不对造成的。他告诉曹女士，坐着办公，身体长时间处于前倾姿势，腹式呼吸受到抑制，导致腹肌和腰背肌无力，长此以往骨骼肌肉力量失衡，柔韧性下降，很容易出现腰背疼痛。腹式呼吸减少后，上胸呼吸活动增加，上斜方肌、肩胛提肌等辅助呼吸的肌群过度运动，因而出现颈肩酸胀疼痛。

刘琦介绍，腹式呼吸由位于身体正中的膈肌控制，膈肌像一个倒扣的脸盆位于胸腔和腹腔之间。正常的呼吸模式中，腹内压让腰椎和骨盆处于稳定状态，一旦姿势不对腹内压不足，腰椎过于前曲，很容易产生腰痛。目前国内外文献已经证实呼吸功能异常是导致颈腰部疼痛的重要原因，通过正确的呼吸训练可以治疗颈腰痛。(记者刘璇 通讯员章志超 徐若云)