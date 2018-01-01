栗子为什么不能凉着吃

栗子具有很高的营养保健价值，但吃栗子也有学问。

相同重量的熟栗子仁和熟米饭相比，栗子水分少、“干货”多，提供的热量与蛋白质差不多是米饭的两倍，膳食纤维是米饭的四倍，因此栗子比米饭饱腹感强、血糖反应更低、耐饿时间更长。

但栗子不能吃凉的，凉栗子中的淀粉会有部分回生，穿小肠而过，成为大肠细菌的食物，产气造成腹胀。因此，栗子凉了应加热后再吃。

油栗个小绵软，菜栗子口感差。平时吃的“天津甘栗”“糖炒栗子”用的是油栗，口感绵软香甜。而普通板栗也叫“菜栗子”，口感较脆，没有油栗好吃。

北方人爱吃糖炒栗子，多用油栗，颜色深、个儿小，炒熟后皮儿薄而脆，轻轻一捏就裂开，栗子肉甜、面，甚至起沙。菜栗子口感较差，一般入菜比较合适。市场上有些商家用个头较大的菜栗子冒充油栗卖，吃起来不绵也不甜。所以，买糖炒栗子不能只图个大，还要多注意内涵。

如果自己买新鲜栗子，长得圆胖、外壳有光泽的好，若外壳出现褶皱、表面失去光泽，可能已经不新鲜，保存过程中容易发霉。(健康时报)