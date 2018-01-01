忙碌一天总是感觉乏力没劲，懒得动，当心得这病

浑身没力气，懒得动，一动就累得不行……这样的感受大多数人都经历过，往往是劳累过度的表现，只要好好休息一下就缓过来了。可是，有些人的乏力不是歇息一下就能缓解的，那就要仔细辨别了。北京中医药大学教授王玉英表示，乏力是临床上常见的症状，遇到这样的病人，首先要辨病，其次是辨证论治。

这几类人的乏力要当心

年轻的女性，总觉得浑身没劲，还伴有多汗、心慌、爱发火，饭量不小却瘦了，用中医的话说是肝郁气滞、阴虚阳亢，要考虑甲亢的可能。

老年人，身体胖，很能吃，总是觉得全身乏力，一定要留意血糖。王玉英说，这种病人若是体胖，一般是湿热内蕴型的；若是吃得多反而消瘦，往往是气阴两虚型。

还有的老人，身体乏得连腿都抬不起来，去医院查心脏、肝脏、血糖啥问题都没有，血压也正常，这样的人很可能是甲状腺功能低下（简称甲低），用中医辨证往往是阳气不足、气虚。

四五十岁的女性，总觉得疲乏，还伴有失眠、烦躁，查心脏、甲状腺、血糖等没有问题，要考虑更年期综合征的可能。王玉英认为，女性绝经的前后5年，更年期综合征很常见，其实是肾气不足的表现。不同的人症状不一，除了倦怠，有的人潮热严重，爱出汗、脾气大、易失眠，是肝肾阴虚、精血不足；有的人怕冷，是肾阳虚；还有的消化道症状明显，如腹胀、腹泻、打嗝泛酸等，是脾胃虚弱。另外还有一类特别常见，为上热下寒型，上半身以热为主，口干、牙痛、口腔溃疡、烦躁、失眠、易怒；下半身却表现为寒凉，腿痛、腿冷、不能受风吹空调。这样的病人，一方面要补肝肾、疏肝理气、养血宁心安神，另一方面要注意清热。

临床上还有一类以疲乏为主要症状的病人，一般为中青年人，长时间感觉体力下降，精力不济，注意力不集中，至少在半年以上，还伴有心慌、烦躁、焦虑、紧张、失眠等，消化也差，食欲不振、大便不通畅或者腹泻，女性有月经不调，男性则性欲减低、性功能下降。王玉英说，这种病人的特点是生活工作压力大，经常熬夜，生活作息无规律，去医院查各项指标都没问题。这样的人其实身体的免疫功能都紊乱了，西医称其为“慢性疲劳综合征”，中医辨证往往有肝郁气滞、气虚、血淤，且虚实夹杂。在治疗上，除了休息、减压、合理饮食、适当锻炼以外，应根据症状辨证论治：胃口差、大便不成形的，脾气虚，须健脾益气；大便干、脸上起痘、烦躁的，有胃热、肝胃不和，须疏肝理气、清热通腑；失眠健忘的，须养血安神镇静；有月经不调的，应调经、活血、补肾。

癌性乏力是一种主观的疲惫感

周身感觉疲劳乏力是癌症发展常见的表现，但对于白血病、肠癌和胃癌来说，在发病初期就可能会感到疲劳。我们大家都在工作和生活中感受到过疲劳，忙碌了一天或当睡眠不足时我们就会感到疲倦，但癌症的疲劳乏力不同于普通疲劳，普通疲劳经休息就会消失，而癌症相关疲劳不论怎么休息，都会觉得很难改善。美国癌症协会提醒，如果在睡眠充足、压力不大的情况下，仍然一直感觉疲惫不堪，建议尽早做个全身体检。国际疾病分类标准将癌症相关性乏力描述为：非特异性乏力、虚弱、全身衰退、嗜睡或失眠、疲劳、精力不集中、悲伤感、易怒、肢体沉重感、行动缓慢、无力、焦虑等症状。

美国国家综合癌症网络指南认为，癌性乏力是一种痛苦的、持续的、主观的疲惫感。它与人体的活动量不成比例，与癌症或癌症治疗相关，常伴有功能障碍。

五大原因引起乏力

癌性乏力的病理机制还处于探索阶段，目前认为有以下几方面原因。

1.肿瘤直接影响。肿瘤通过各种途径使机体代谢发生改变，机体不能从外界吸收营养物质。例如食管癌、胃癌、结肠癌等会影响食物的摄入以及营养物质的吸收，导致机体所需的热量和电解质等不足，引发乏力；骨肿瘤或肿瘤发生骨转移，常会发生高血钙等典型肿瘤急症，特征是疲劳、反胃、口渴、频尿等；淋巴瘤与血液肿瘤常导致贫血，这也是乏力的重要原因。肿瘤细胞还会从人体固有的脂肪、蛋白质中夺取营养物质。机体长期处于营养不良的状态，疲劳感就会随之加重。晚期肿瘤患者还会因为严重的营养不良出现病情恶化，导致乏力。

2.肿瘤治疗。65%以上的化疗患者、82%~96%的放疗患者、70%以上接受干扰素治疗的患者都会经历癌性乏力。

放疗使得毒性细胞降解产物积聚，增加能量消耗，造成肝细胞损伤从而导致的氧化改变等，都会引起疲乏。

化疗会引起患者恶心呕吐、食欲减退，使机体能量摄入减少；排便不通畅、疼痛和失眠加重了身体能量的消耗，机体对能量的需求超过能量供给，这些都会导致疲乏。化疗后引起的骨髓抑制也会导致乏力，尤其在化疗后7~14天左右最为明显。

止痛的辅助药物在缓解疼痛的同时，有镇静催眠作用，会被患者误认为是乏力。接受内分泌治疗的乳腺癌患者，体内雌激素水平下降后，骨骼内的钙质流失，最明显的症状就是行走无力。此外，手术治疗本身的伤害、术后疼痛、后续的修复反应、麻醉的后续影响、卧床引起的健康状况失调、失血性贫血等都可能会影响患者体能。

3.乳酸堆积。肿瘤组织主要依靠碳水化合物获取能量，葡萄糖的利用率上升，乳酸生成增加。正常人乳酸循环占葡萄糖转换的20%，而肿瘤患者的乳酸循环增加至50%，乳酸的堆积易导致患者乏力。

4.慢性合并症。疼痛是癌症患者的常见症状，容易导致睡眠紊乱。肿瘤及其治疗诱使免疫系统激素稳态改变，激活促炎细胞因子网络，产生慢性炎症反应，从而出现疲乏的症状。

5.心理因素。肿瘤的诊断、治疗、功能障碍、经济负担、自我形象改变等都会使患者产生焦虑、抑郁等情绪。这些社会心理因素通过影响机体自主神经系统、内分泌系统、神经递质及免疫系统，改变机体内环境的稳定，破坏机体防御体制，最终导致乏力。

保持乐观的情绪治疗

积极认识引起癌性乏力的相关原因，是治疗的首要措施。当出现以下症状，如癌症疼痛、抑郁、睡眠障碍、贫血、营养不良、运动水平下降以及其他合并症，可进行康复治疗、认知行为治疗、睡眠干预治疗、营养支持治疗、社会干预等，必要时进行药物治疗。

要想克服癌性乏力，患者的情绪十分重要。患者要保持乐观的情绪，敢于承认癌性乏力的真实存在，并认识到它的独特表现，及时把疲劳感告诉主治医生，以便其做出相应处理，最大程度上缓解乏力症状，减少痛苦。

患者还应注意营养补充、合理作息，在手术治疗期间应以多糖类和富含蛋白质的食物为主，脂肪有助于防止机体能量水平发生过高或过低的波动。需要注意的是，不要轻易改变原来的食谱和规律，避免过度饥饿或进食过量。保证每晚至少8个小时的睡眠。但是过多的休息会使人感觉更加疲惫。患者最好把睡眠时间和第二天的感觉记录下来，以便了解最能保持良好的状态的休息时间。适度进行锻炼活动和娱乐活动，对患者也很重要。有研究表明，适度的运动可以改善癌性疲劳。目前还很难说究竟是哪些运动项目最好、多长时间最合适。建议患者选择自己比较喜欢的运动，活动时间和强度以感觉舒服为度，需要注意的是，千万不能过度运动，一次只选择一项活动即可，保证休息与活动的能量平衡。（人民网健康综合自生命时报）