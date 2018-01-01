冬季温泉怎么泡？“十要点”“八事项”要知道

肃杀寒冬，再没有比泡着热气氤氲的温泉，观赏四周冬季美景更惬意的事了。那么温泉怎么泡最健康呢？看小编整理的“泡泉”秘籍。

老人泡温泉牢记十要点

1.选择常温池。一般情况下，建议老年人选择水温在38℃~40℃之间的常温池，不主张泡高温池(温度大于40℃)，一是因为温度偏高容易导致外周血管过度扩张，循环加速，增加心脏负担，诱发心血管病；二是因为老年人对水温较不敏感，容易引起烫伤。

2.循序渐进。老年人下水前可先用手或脚伸进温泉池中试试水温，感觉合适，先泡双腿，慢慢泡下半身(心脏以下)，待适应后再让上半身完全泡入水中。离池时也应缓慢起身，适应后再离开水池。

3.时间不宜过长。温泉水温多在38℃以上，身体泡在水中，汗水不能蒸发，时间长了就可能导致“热中暑”；且水中的物质会对人体进行渗透，引起皮肤褶皱、水肿，因此，浸泡时间以15~20分钟为宜，中间最好能起身1~2次。

如果泡高温池，则更需要谨慎，第一次先泡3分钟，起来休息3分钟，再入池泡5分钟，反复入池3~6次，单次泡不宜超过15分钟。

4.结束后不宜蒸桑拿。泡完温泉后，水中的矿物质和负离子刚被身体吸收，如马上蒸桑拿，不仅身上有益的矿物质很容易随汗液排出，还可能出现口干、头晕等症状，甚至引起心脑血管疾病。

5.及时补充水分。泡温泉过程中，皮肤毛孔会全部张开，大量出汗，流失水分，同时末梢血管扩张，进一步增加了体液的丢失，如不及时补充就容易脱水。因此，泡温泉前应补充足够的水分，期间也要勤补水。

6.选择合适的药池。根据水质划分，温泉一般分为中性碳酸泉、碱性碳酸氢钠泉、盐泉和硫磺泉四种。碳酸泉对防治心脏病、高血压、动脉硬化等有一定效果，但不适宜患有肾脏病、肠胃疾病的人群；碳酸氢钠泉有滋润、漂白皮肤及软化皮肤角质层的作用；盐泉对手脚冰冷、贫血及过敏性支气管炎等有改善作用；硫磺泉对慢性皮肤病有缓解作用。此外，单纯泉比较缓和，无色无味，能够促进血液循环，对中风、外周神经痛等有一定舒缓功效，适合年纪稍大的老年朋友。

7.离池用清水淋浴。为避免皮肤受泉水中的酸性或碱性物质刺激，并清除潜在的污染物，泡完温泉应立即用清水淋浴，把留在皮肤上的矿物质冲洗干净，并用毛巾擦干身上的水，以免着凉。

8.出现不适立即离池。温泉温度高，浸泡后会有出汗、口干、胸闷等不适感，这是血液循环过快的正常反应，此时调换凉水浸泡或离水静养稍许，并多喝水即可缓解。

9.慢病患者要结伴。患有心脏病、高血压者应约伴同泡，可以互相照顾，如有不适应立即出水静养，严重者可请同伴帮助寻求救援。

10.饥饿时、饮酒后不可泡温泉。空腹易导致疲劳，饭后小睡或稍微休息后再泡温泉，才能确保安全。饮酒后中枢神经处于兴奋状态，泡温泉会刺激血液循环，致使体力消耗殆尽，容易发生意外。醉酒后可先睡一觉，醒后再下水。

孩子泡温泉 8个事项要注意

1.婴幼儿不宜泡温泉

关于宝宝究竟多大才能泡温泉，医学上并没有一定的结论。不过，0-3岁是婴幼儿过敏的高发年龄段。一般不建议家长带着0-3岁的婴幼儿去泡温泉。3岁以上身体健康的孩子，可以去泡温泉，但时间不宜过长。孩子每次的下水时间最好不要超过15分钟。家长可以让孩子在水里泡15分钟，再让孩子到池边玩耍一会，再入水泡上15分钟。但一次泡温泉下水的次数也不要超过3次。

2.下水前要先适应水温

带孩子泡温泉要从低水温逐渐过渡到高水温，给血管逐渐扩张的时间，而且要尽量帮孩子选择温度不是非常高的温泉池。

3.三种状态下不宜泡温泉

在“身体疲劳、吃得太饱、空腹”这三种状态下，让孩子泡温泉是比较危险的。因为泡温泉很消耗能量，如果肚子饿，容易出现虚脱。而如果吃得太饱，没有足够的血液帮助消化，也会感觉不舒服。家长在泡温泉时，要密切注意观察孩子的身体情况，孩子一旦出现不舒服现象，要马上从温泉中出来。

4.姿势以舒适为宜

小朋友可以选择卧式、坐式和足浴。卧式即仰卧水中，头颈部和前胸部露出水面，这样可减少对胸部的压力，减轻心肺负荷。坐式是坐在水中，仅腰部以下浸入热水中，这样胸部压力也会比较小，不过要注意上半身的保暖。足浴则只需把双脚浸入温水中，温暖双脚，身体没有任何压力和负荷，也比较适合小朋友，当然，同时也要注意身体的保暖。可以根据小朋友的喜好或者需要来选择姿势，最重要的是以舒适为宜。

5.要注意随时观察孩子的身体状况

孩子一旦出现不舒服现象，或者出汗较多，应该赶紧从温泉里出来。泡温泉的尺度应该是身体微微出汗，如果出汗比较多甚至大汗淋漓，就说明泡“过头”了。

6.适时补充水分

孩子在泡过温泉后，由于消耗了大量的能量，体内的钠、钾等元素都会有一些流失，因此，家长要及时给孩子补充水分，喝一些矿泉水、白开水。同时，最好安排孩子在一个安静的场所休息片刻，避免立刻参加其他的剧烈运动。

7.温泉过后好好洗澡

现在很多温泉池内都加入了一定的药物成分，含有浓度较高的硫磺或碱分，水分蒸发后留在皮肤上的浓度可能会更大，对孩子的皮肤刺激很大，因此泡温泉后，家长要为孩子认真仔细地洗个澡，洁净皮肤，防止出现皮肤过敏。

8.家长要特别注意为孩子保暖

温泉水温高，孩子从水里出来时，毛孔全部会打开，体温会很快往外散。而冬天的室外温度相对较低，家长应该及时帮助孩子用毛巾迅速擦干身体，避免寒气侵袭，着凉感冒。

（人民健康网综合人民网―生命时报、石家庄日报）