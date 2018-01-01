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玉米是个好食材  营养专家推荐四种升级吃法

2018年01月01日08:40 来源：人民网-健康时报

　　(北京大学公共卫生学院食品与营养卫生系教授 马冠生)玉米是谷类中的社交高手，爱串门走亲戚的她，总是不好好的在自家谷类一亩三分地上老老实实待着，经常和一些蔬菜一起出现在老百姓的日常餐桌上，一不小心就占领了餐桌的“半壁江山”，一起来看看吧!

　　玉米窝头：加面改良口感更好

　　玉米窝头、玉米饼子是许多人的回忆，80年代前，许多地方以玉米窝头、玉米饼子为主食。

　　当然，现在许多人也自己在家做玉米窝头，但此窝头非彼窝头。纯玉米面窝头口感比较粗，不太受大家的欢迎，因此许多人会加上面粉、牛奶等做改良版的窝头，吃起来更加香甜可口。

　　玉米糊糊：五谷杂粮巧做粥

　　用玉米熬粥可以有多种，玉米面、玉米片……采用不同加工方式的玉米产品，其血糖生成指数(GI)不同：玉米面(粗粉，粥)GI为68，玉米糁粥(51.8)，玉米片(78.5)，煮的甜玉米(55)，加工程度低的带皮粒状玉米GI更低。对于糖尿病人，尽量选择加工程度低，带皮粒状的玉米做粥，如玉米糁粥。

　　随手抓上一把打碎了的玉米，加入糙米、薏米、小米、大豆、红枣等多种食材，加冷水，小火慢熬，美味飘香。一来增加其滋味，二来豆类和谷类营养互补，弥补玉米中赖氨酸缺乏的缺陷。

　　炒到菜里：金玉满堂餐桌上

　　黄瓜、胡萝卜、松子、蜜豆，加上黄灿灿的玉米便组成了这道喜庆的菜。

　　当然玉米霸占餐桌可不止这一道菜，还有玉米炒肉末、番茄玉米排骨汤、玉米土豆丝小煎饼、青椒炒玉米、玉米羹……

　　水煮玉米：简单方便啃着吃

　　糯玉米在可溶性糖、粗蛋白、支链淀粉等方面含量高，且较为均衡，这也和糯玉米甜糯韧滑的特性达成了“表里如一”。普通玉米直链淀粉、粗纤维含量高，其可溶性糖、粗蛋白、支链淀粉含量较低，所以皮会有点硬，有嚼劲儿，没有那么甜糯，但饱腹感更强。

　　将一整根棒子，去除外面包裹的玉米叶，等到锅内开始飘出诱人的香气时，便可以用筷子插上棒子，愉快地“啃”了。

　　不过，啃玉米时，可不要放过容易残留的白色玉米胚芽部分，玉米的胚乳中含有不饱和脂肪酸和维生素E，是玉米里的“小宝藏”!

(责编：王亚微、权娟)


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