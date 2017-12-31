10个习惯竟是长寿秘方 7个“好”习惯害人不浅！

一是：早起后半小时

晒晒脑门、深呼吸

很多人经过了七八个小时的睡眠，早上醒来时并没感觉精神抖擞。改变这种情况，除了晚上11点入睡，早上可以站到窗前，让早晨的阳光直射在脑门，伸个懒腰，做十次深呼吸。

空腹喝一杯温开水

人体水分每晚约流失450毫升，早晨起床后会处于一种生理性缺水的状态。在尚未进食之前，空腹喝下一杯晾温的白开水是最好不过的了，这样能使血液得到迅速稀释，改善夜间脱水。

早餐吃三片醋泡生姜

买上半斤姜，切成片，放在瓶中，然后用米醋没过生姜，泡上三天就可以吃了。生姜性热，是补阳气的最好食材，吃生姜最好的方式就是醋泡姜。还可以再放点红糖，红糖也是性温的，可以给人体补充阳气，酸酸甜甜，非常好吃。

醋泡生姜平时最好放冰箱里，这样不容易坏，早餐的时候喝喝粥，吃点醋泡生姜，不仅清爽可口，还能补气升阳。

二是：睡前1小时

橘皮加水泡一泡脚

橘皮有健脾、活血、改善睡眠的作用，同时橘皮的香味也可以安神。睡前用热水泡上几片橘皮，泡泡脚，有助于获得好睡眠。

用手梳一梳头

睡前，两手插入头发，从前到后做“梳头”动作10次。长期坚持，能帮助改善记忆力减退。

捶一捶背

睡前先放松，手握拳有力度地捶背，这样刺激背部组织与穴位，促进局部乃至全身的血液循环，进而促进睡眠。

喝半杯温开水

睡前喝半杯温开水，可以稀释血液黏稠度，减少夜间心肌梗死、心绞痛、脑血栓等突发危险。

睡前坚持3习惯 年轻十五岁

睡觉是美容的黄金时期，而坚持睡前养成三个小习惯，可以帮你延缓衰老。

一、睡前动一动，健美身材秀出来

睡觉之前，可以躺在床上做一些简单的小运动，放松一下你的身体。

首先躺在床上，把腿抬起抬起，进行由上往下地按摩。腿持续抬着不要放下，或者L字形地贴墙躺着，这个动作可以帮助瘦除小腿赘肉。

然后平躺，两腿分别悬在半空90度的位置，45度的位置，以及30度的位置，每个角度大约停留30秒到1分钟，或者你可以坚持的极限。这个动作可以塑造大腿的肌肉。

还可以趴在床上，两腿缩在胸前，胸部贴着大腿根，双手伸直夹在耳朵旁边，手肘以上到手掌贴在床上。这个动作可以帮助排除宿便。

二、五指成梳，留住秀发

头部集中了人身上好几个重要的大穴，通过梳理过程中的刺激，可以起到按摩作用。

首先用梳子把头发梳通，从前额开始，由上往下梳，力道适中。

再用手指，轻轻按摩着头皮，用手指分别从耳根、颈部发根及前额发根部位向头顶梳拢，再集中搓揉头顶。如此反复30次以上，感到头皮麻麻地为止。

这样的动作可以帮助疏通大脑的血液，使脑部得到充足的氧份。从而达到提高记忆力、保护发根、巩固毛囊、消除大脑疲劳等功效。

三、热水泡脚，行气助血

脚是离人体心脏最远的部分，不容易得到氧份与血液，加上现在是冬季，就更容易被寒冷刺激到血管，使血管收缩，供血艰难。

但是，足部又是人体穴位的又一集中区域，如果供血不足，会影响到肝脏、肾脏等多个部分的正常运作。所以，睡前用温热的水泡一泡脚，对促进身体血液循环，加速新陈代谢多有好处。

可以在泡脚的水中加入中草药，因为脚上筋脉穴道较多，可以很好的吸收水中的药物成分。

7个“好”习惯其实害人不浅

错误一：使用马桶坐垫。

绒布坐垫是病菌最好的培养基，水、排泄物、病菌都容易被吸附、滞留，污染和传播疾病的可能性更大，因此最好不用，若非用不可，应经常清洗和消毒。

错误二：只吃低脂食物。

虽然它们比一般食品热量稍低，但会让你很快感到饥饿，吃进更多。如果想保持正常代谢，日常食物中要保持一定量的脂肪，可多吃些坚果、鱼和牛油果等。

错误三：只以身体质量指数衡量体重。

研究指出，身体质量指数（BMI）的缺陷在于不能分辨肌肉和脂肪比例，忽略了体内脂肪和腰围等对心脏病、2型糖尿病等的影响。一个肌肉发达的人,BMI可能超标，但其实体内脂肪比例并不高。

错误四：爱喝鲜榨果蔬汁。

果蔬汁在压榨过程中，会损害能产生饱腹感的纤维素，而糖却被全部保留了。经常喝果蔬汁容易能量不足、情绪波动大，还可能导致肌肉群因缺乏蛋白质而发生萎缩。

错误五：用洗手液洗手。

清水反复冲洗能将皮肤表面绝大多数细菌消灭掉，只要做到勤洗手，就不用每次都用洗手液，否则反而容易带来皮肤干燥、起皮等问题。

错误六：只吃鸡蛋白。

为控制胆固醇，不少人不吃蛋黄。研究表明，胆固醇水平正常的人，吃全蛋营养摄入更全面，冠心病、高血脂症等患者一天吃一个蛋黄关系也不大。

错误七：不敢用微波炉加热食物。

微波炉是通过微波能量使食物分子快速振动，达到加热效果。无论使用微波炉、炉子或其他炊具，都会损害一些营养。相反，微波炉由于耗时短，反而能更好地保持食物中的维生素。

（人民健康网综合健康时报、东北新闻网、生命时报）