河北省：集中3个月重点检查农村和旅游景区食品安全

本报讯（记者马彦铭）近日，省食药监局印发食品药品安全领域工作风险集中排查整治“百日行动”实施方案，决定从2018年1月1日起，集中3个月时间，对全省食品药品安全风险问题进行全面排查整治。在食品流通环节，以农村、旅游景区、校园周边地区、食用农产品集中交易市场、食品展销会等场所为重点，加强热销食品、民俗特色食品的监督检查和隐患排查，督促食品经营者落实主体责任和进货查验记录等制度，规范经营行为。

方案要求，加大对保健食品非法生产、非法经营、非法添加和非法宣传的排查整治力度。严查未经许可生产保健食品，在生产过程中偷工减料、掺杂掺假，违法违规委托生产等行为。重点排查保健食品非法添加药物成分和重金属超标等隐患，严厉打击保健食品夸大功能、宣传疗效，误导和欺骗消费者以及盗用、套用保健食品批准文号行为。

方案提出，“百日行动”要围绕食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械开展，实现隐患排查整治及宣传工作全覆盖。监管部门要通过“百日行动”，全面掌握食品药品重点品种、重点环节、重点区域质量安全突出隐患情况，对排查发现的安全隐患及时整改、有效防范。