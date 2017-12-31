根据身体需要喝茶 注意这些禁忌

茶叶中的咖啡碱在人体内经转化可与磷酸戊糖等形成核苷酸，这对于食物营养成分的代谢、特别是脂肪代谢有着重要作用。茶叶中的叶酸、硫辛酸、泛酸等解脂性物质以及茶叶中的卵磷脂、蛋氨酸、胆碱、甾醇类物质等也具有调节脂肪代谢的作用。但任何好东西都要因人而异，喝茶也是如此。所以，你喝什么茶，决定于你的需要。

瘦身 普洱茶，又称女儿茶。雨前采摘，味苦性寒、逐痰下气、清胃生津，可用于消脂去腻，有利消化吸收，具有减肥和防治心血管病的功效。常饮普洱茶有明显减脂效果。

御寒 研究发现，发酵的黑茶，其茶叶在微生物作用下，会发生一系列复杂的化学反应，生成一些对人体有益的功能成分，尤其是有助御寒，适合虚寒体质者喝。

防癌、防辐射 绿茶中富含的儿茶素等多酚类化合物，非常有益于身体健康，能够预防癌症、改善心血管健康、减肥、抵御电离辐射等。此外，绿茶还是维生素种类最多、含量最丰富的茶类。与其他茶类相比，绿茶的抗癌功效较好。多项研究表明，绿茶能降低前列腺、肺、口腔、膀胱、结肠、胃、胰腺等多部位肿瘤发生的危险性。

暖胃、养颜 红茶暖胃、养颜，尤其适合女性饮用。红茶属于全发酵茶，经揉捻(切)、发酵、干燥等一系列工艺过程精制而成。红茶性温，有暖胃等多种作用。在红茶的加工过程中，茶多酚氧化成茶黄素和茶红素，多数糖类物质水解成可溶性糖，便产生了红茶特有的香气和口感。

不管喝什么样的茶，都要注意一些禁忌，如不要空腹饮茶，不要喝太烫的茶，不要喝太浓的茶，不要喝冷茶，不要饭后马上饮茶，不要饮长时间放置的茶，不要喝泡久了的茶，不要太烫的茶（60°左右为宜）等。

此外，孕妇不宜喝茶，由于茶叶中含有的茶碱有兴奋作用，这对胎儿的形成和发育是有一定的影响的；女性经期不要喝茶，冬天寒冷，一些女性喜欢通过喝茶来保持身体的热度，但是如果是在经期中本身失血过多，如果再喝茶的话，就会造成体内的铁流失，形成缺铁性贫血；老人冬季少喝茶，茶叶本身寒凉，老年人到了冬季，抵抗力下降，手脚容易出现冰凉的现象。（徐成文）