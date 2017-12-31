4种食物冬季食用滋阴润燥

到了冬天，天气变得寒冷干燥，这个时候我们“内火”旺盛，所以冬季养生也要注重滋阴润燥降火！通常人们都会选择喝水来滋阴润燥，其实冬季滋阴润燥光靠喝水解决不了“体渴”的问题，还需要饮食来调理。那么冬季如何滋阴润燥呢？滋阴润燥吃什么好呢？人民医院营养科医师李雁津建议：

萝卜

民间有“十月萝卜赛人参”“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”的说法。萝卜中维生素A、C的含量特别丰富，生吃有清热生津、凉血止血、生气的功效;熟食则能益脾和胃、消食下气。萝卜与黄豆、牛肉一起搭配食用，有益气补血、强筋骨的功效，适宜更年期的女性食用。

蜂蜜

蜂蜜是传统的补养佳品，具有清热补中、解毒止痛、润肺养肺的功效，对神经衰弱、高血压、冠状动脉硬化、肺病等均有疗效。老年人在秋冬季可以蜜代糖，常常服用。

红薯

《本草纲目》记载，红薯有“补虚乏、益气力、健脾胃、强肾阴”的功效，使人“长寿少疾”，还能补中、和血、暖胃、肥五脏等。当代《中华本草》说其：“味甘性平，归脾、肾经。”“补中和血、益气生津、宽肠胃、通便秘。红薯含有丰富的淀粉、膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、维生素B、维生素C、维生素E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素和亚油酸等，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。”因为其较高的营养价值，红薯在日本被誉为“长寿食品”。

大枣

大枣具有宁心安神、益智健脑、增强食欲、除腥祛味，抗过敏，提高免疫力的作用，亦可防治高血压、骨质疏松和贫血，是补养佳品。（记者 张婷）