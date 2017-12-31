检验结果现“阳性”，莫慌！

医学指导／广州中医药大学第一附属医院检验科副主任技师梁淑慧

每年体检，抽血检查结果一出来，总有些人会有部分项目显示呈“阳性”，或者相关检测数值明显升高。看到这种结果，有些人会担心，甚至焦虑、慌张：“这阳性到底是怎么回事？病情有多严重啊？”

对此，广州中医药大学第一附属医院检验科副主任技师梁淑慧分析说，其实检查呈“阳性”，并不一定是身体出了问题。不同检查项目的“阳性”意义各不相同，应分清情况，坦然面对。

文／广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞

定性检查 阳性未必就是身体出问题

大家每年体检，或是因生病需要做检查帮助诊断，接到化验单时常会见到阴性或阳性的结果。到底是怎么回事呢？

“其实，阴性和阳性，是判断实验结果的方式之一，称为定性检查。”梁淑慧解释说，一般来说，阴性表示化验结果当中没有检出某种成分，或者是所检测的成分含量很低。也可以说，“阴性”的含义类似于“无”，阳性的含义类似于“有”，所以看到结果是阴性，很多人会觉得心里的一块石头落地了。而看到检查结果显示“阳性”或者升高，不少人会担心甚至焦虑、慌张：“这阳性到底是怎么回事？病情有多严重啊？”

“其实，检查结果呈阳性，也不一定就是身体有问题。”梁淑慧分析说，不同检测项目的阳性有不同的意义。常见的检查结果“阳性”，主要分为以下四种情况，应分清情况，坦然面对。

情况一

“阳性”说明身体健康

案例：

梁女士的儿子今年上幼儿园前抽血做了“乙肝两对半定性”检查项目，检查结果提示孩子的乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒e抗原和乙肝病毒核心抗体都呈阴性，但乙肝病毒表面抗体呈阳性。

梁女士忧心忡忡，因为她的先生就是个乙型肝炎病毒携带者。难道长期密切的生活接触，儿子也被传染乙肝病毒了吗？可孩子在刚出生时就打了乙肝疫苗啊，这个乙肝病毒表面抗体呈阳性到底是怎么回事？

专家解读：

“注射乙肝疫苗或感染乙肝病毒后，如果体内有足够的免疫力，就会把病毒杀死，并记录乙肝病毒特征，产生乙肝表面抗体，这时的检测结果就为乙肝表面抗体阳性。”梁淑慧解释说，其实这是好事。梁女士的儿子打完疫苗体内产生乙肝表面抗体后，如果还有乙型肝炎病毒侵入他的身体，之前产生的乙肝表面抗体就会中和病毒，使病毒不能感染人体。

临床上，打完各类预防性疫苗后，如果测出保护性的抗体呈阳性，比如上面的乙肝表面抗体阳性，说明人体对乙肝病毒有免疫力了，这时身体健康反而相对更有保障。不过，随着时间的推移，这些保护性抗体的滴度会慢慢降低甚至消失，这个时候就需要补打疫苗，让抗体阳性再现。

情况二

“阳性”提示应进一步检查

案例：

刘先生平时工作比较忙，几个月前开始时不时觉得右上腹隐隐作痛，胃口也变差了，便到消化内科问诊，医生建议他抽血做甲胎蛋白检查。结果出来，甲胎蛋白竟高达35867ng/mL（正常参考范围：0~7ng/mL）。医生马上让刘先生做了肝脏的彩超和CT检查，结果发现他的肝脏有个包块，疑似肿瘤，后来进一步确诊，马上开始治疗。

刘先生的岳父一向肠胃不太好，看到女婿检出肿瘤，也有点担心自己。随后，在一年一次的体检中，他也抽血检查了甲胎蛋白，还有癌胚抗原。结果显示，甲胎蛋白1.2ng/mL，倒还在0~7ng/mL的正常参考范围内，但癌胚抗原6.3ng/mL，高过正常参考范围（0~5ng/mL）。一家人看到这个结果，同样担心起来：难道他体内也有肿瘤？听说他肠胃不好，医生建议做个肠镜进一步检查，结果发现他结肠有个小息肉，于是就顺便切除掉了。三个月后，他再次抽血复查，结果显示癌胚抗原降到2.1ng/mL，在正常参考范围0~5ng/mL之内，这下总算放心了。

专家解读：

有些检验项目阳性对医生及病人的提示意义较大，比如EB病毒IgA抗体、甲胎蛋白、癌胚抗原等。这些都是目前有证据表明跟肿瘤相关性比较大的检验项目，像EB病毒IgA抗体跟鼻咽癌的相关性比较大。

“甲胎蛋白水平明显升高是罹患肝细胞癌的一个重要信号，癌胚抗原的升高是诊断结肠癌、直肠癌的重要参考数据。”梁淑慧解释说，当然，这些项目的升高并不一定是由肿瘤引起，像溃疡性结肠炎、结肠息肉等疾病也会导致癌胚抗原水平轻度或中度升高，不过通常不会超过10ng/mL。她提醒，上述这些项目一旦检查出阳性，接受检查的人应尽快咨询医生做进一步的检查。

情况三

“阳性”只需定期复查

案例：

张阿姨退休了，考虑到年纪增大，她咨询医生后接受了相关建议，在今年的体检中相应增加了一些项目。

拿到体检结果时，一个新的检查项目——抗核抗体引起了她的注意，这个项目她并不陌生。之前有位亲友患有系统性红斑狼疮，检查结果里面同样有这一项——“抗核抗体阳性”。看着自己体检报告上也显示着抗核抗体阳性，而且滴度1:100，她有点心慌：难道自己也得了系统性红斑狼疮？滴度1:100，到底有多严重？

专家解读：

“有的检查项目在正常人体内也有一定的阳性率，比如像幽门螺旋杆菌尿素酶抗体、抗核抗体等。”据梁淑慧介绍，抗核抗体是人体针对自身细胞所产生的一种抗体， 正常人也会出现抗核抗体阳性，而且随着年龄的增加，阳性比例也会增加。老年人抗核抗体有2%~4%的阳性率，不过滴度都较低，一般会是1:100。但像系统性红斑狼疮、干燥综合症、类风湿性关节炎等许多自身免疫性疾病的患者，做检查时体内表现有抗核抗体阳性，滴度会高很多，通常可以达到1:1000甚至1:3200。

所以，如果接受检查者没有相应的临床症状，但是这些项目结果显示是阳性，而且滴度较低，不用慌，定期做复查就可以了。

情况四

“阳性”提示病因找到了

案例：

近来天气转冷，医院急诊科因咳嗽、发热前来就医的孩子又多了起来。今年才上小学的彤彤就是其中一个。几天来，他咳嗽伴着发热，妈妈按照普通感冒护理他，没有明显好转，于是带他去看急诊。医生建议给他抽血做个呼吸道病原体IgM九联检，并解释说这个检查项目能同时检查九个不同的病原体IgM抗体，它们都是呼吸道感染最常见的病原体。

很快，彤彤的检查结果出来了，其中八个病原体抗体提示阴性，但肺炎支原体IgM抗体提示阳性。妈妈看不懂：这个结果是好是坏？到底能说明什么问题？

专家解读：

“这种检查是帮助找病因的。”梁淑慧说，有些人身体不舒服到医院就诊，医生怀疑是某种病原体感染，如果做病原体检查，结果显示为阳性，就说明感染的病因找到了，医生可根据检查结果指导用药治疗。

比如广州春冬两季天气变化大，小孩子免疫力低，最容易出现呼吸道感染，而引起呼吸道感染的病原体种类很多，可能是病毒、支原体、衣原体或者细菌等。比如，当孩子出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状时，如果抽血检查结果显示为“肺炎支原体IgM抗体阳性”或者是“呼吸道合胞病毒IgM抗体阳性”，便提示很可能是由肺炎支原体或者呼吸道合胞病毒感染致病的。查明了病因，就可有针对性地进行治疗。