准备结婚或备孕  别错过这套“大礼包”

广州日报讯 （全媒体记者伍仞 通讯员穗卫计宣）准备“拉埋天窗”或者“造人”的广州户籍人口或常住人口夫妇，记得不要漏了这份广州市政府送的“大礼包”哦！从2018年1月1日起，广州市实施新的免费婚前和孕前优生检查项目，和以往相比，覆盖人群扩大、检查项目增加、服务流程简化，补助标准更是提升到550元/对（套餐一）和915元/对（套餐二）。新政策到底新在哪里？一起来看一看。

扩大覆盖人群

增加检查项目

2016年“全面两孩”政策实施后，随着高龄孕产妇的增多，加上环境因素、遗传因素等各方面的叠加影响，娩出缺陷儿童的风险加大，对出生缺陷的防控工作提出更高要求，控制和降低出生缺陷的任务更为严峻。

为了优化整合免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查工作内容，经研究，2017年10月9日，市卫生计生委联合市民政局、财政局、来穗人员服务管理局、妇女联合会等五部门出台了《广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目实施意见》，制定了免费婚前和孕前优生检查项目新实施意见。和以往的免费婚检、孕前检查比起来，这套新实施意见主要调整和提升的内容在于：

扩大了检查的人群。套餐一由初婚人群扩大到再婚人群，让新婚、再婚人员平等地享受免费婚检待遇，套餐二政策内生育二胎的可再次享受免费检查。

新增了检查项目。套餐一新增了血型（RH阳/阴性）、地中海贫血检测（血红蛋白电泳、基因检测）项目，套餐二新增了“精液检查”项目。

简化了服务流程。套餐二不再要求携带国家流动人口婚育证明或省计划生育服务证，同时鼓励各区卫生计生部门、各定点服务机构，充分利用信息化手段，实行网上预约等便民服务方式。

提高了补助标准。套餐一的补助标准由原来的340/对调整为550元/对，套餐二的补助标准由原来的650元/对调整为915元/对。

此外，新方案还强化了高风险人群的管理，并加强了干预中心建设。

新政指南：

套餐一：

结婚登记前3个月至登记后1个月内（含初婚、再婚）的男女双方，且一方或双方为广州户籍，可享受1次套餐一检查服务。包括优生健康教育、体格检查、白带常规检查、地中海贫血检测等17项，补助标准为每对新人550元。男女双方须提供户口簿或身份证到任一方户籍所在地有关机构领取《广州市免费婚前和孕前优生健康检查服务券》（以下简称《服务券》）

套餐二：

符合生育政策且计划怀孕的夫妇，且一方或双方为广州户籍；或夫妇双方为非广州户籍，但双方均持有《广东省居住证》、纳入现居住地镇（街）计生服务管理的流动人口，每孩次可享受1次套餐二检查服务。包括优生健康教育、体格检查、白带常规检查、精液常规检查、风疹病毒IgG抗体测定、地中海贫血检测、妇科超声常规检查等28项，补助标准为每对夫妇915元。

男女双方均为广州市户籍的，须携带户口簿或身份证、结婚证到女方户籍所在地领取《服务券》，男女双方一方为广州户籍的，到该广州户籍地领取《服务券》；符合条件的流动人口须提供《广东省居住证》、户口簿或身份证、结婚证到女方居住地领取《服务券》。目标人群接受免费服务前须签订知情同意书。

提醒：套餐一、二服务

不得同时享受

目标人群凭身份证、《服务券》到定点服务机构接受《服务券》上指定的服务项目检查，在定点医疗服务机构查询检查结果，接受优生咨询指导，并接受孕早期和妊娠结局随访等服务。

目标人群不得同时享受套餐一、套餐二的服务，重复检查或超出所列免费服务内容的其他检查，费用由个人自付。ABO血型、G6PD检测、地中海贫血检测在套餐一检测后，在套餐二（含第二孩次）不重复检测。